Klinik Psikolog Hazal Akşahin, çocuklarda meydana gelen stres ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Klinik Psikolog Hazal Akşahin konu hakkında bilgiler verdi.

Çocuklarda stres birçok farklı faktörden kaynaklanabilir. Her çocukta farklılık ve stres yaratanlar çeşitlilikte parlaklık sağlar. İşte çocuklarda stresin olası nedenlerinden bazıları:

Aile İlişkileri: Aile içindeki gerilimler, ebeveynlerin arasındaki anlaşmazlıklar, ayrılıklar, boşanmalar veya aile içi iletişim eksiklikleri çocuklarda stres yaratabilir.

Okul: Sınavlar, ödüller, akademik baskılar, rehberler veya arkadaş ilişkileri gibi okul yaşamıyla ilgili koşullar çocuklarda stres halindedir.

Yaşam değişiklikleri: Taşınma, yeni bir kardeşin doğumu, okul değişiklikleri gibi yaşamda ortaya çıkan büyük değişiklikler, çocukların stres göstermesini sağlayabilir.

Sosyal Baskılar: Akran baskısı, kabul görmeme korkusu, dışlanma veya arkadaş ilişkileriyle ilgili sorunlar, çocukların stres yaşamasına neden olabilir.

Duygusal Zorluklar: Kendi başlarına yaşamakta zorlanma, öfke, üzüntü veya endişe gibi duygusal zorluklar da stres yaratabilir.

Medya ve Teknoloji: Aşırı medyaya maruz kalma, insanların stresini artırabilir. Korku içerikli haberler veya sosyal medyadaki olumsuz deneyimler kişilerin zihnini etkileyebilir.

Performans Beklentileri: Hem ailelerin hem de toplumun koymuş olduğu yüksek performans beklentileri, çocukların stres düzeylerini yükseltebilir.

Sağlık Sorunları: Kendi sağlık sorunları veya aile bireylerinin sağlık sorunları çocuklarda stres yaratabilir.

Zaman Yönetimi: Yoğun bir programa sahip olmak, dersler, aktiviteler, hobi gibi pek çok şey bağlantıda zorlanmakta stres ortaya çıkabilir.

Travma veya Zorlayıcı Deneyimler: Şiddet, kazalar, doğal afetler gibi travmatik veya zorlayıcı deneyimler kişinin duygusal olarak yaşayabileceği.

Yetişkinlerin ve çocukların stresini oluşturma ve geliştirme konusunda önemli bir rol oynar. Destekleyici bir çevre oluşturmak, açık iletişimin sağlanması ve duygusal verimliliğin önemsenmesi, stresin başa çıkmalarına yardımcı olabilir.