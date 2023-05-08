Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi’ni ziyaret eden Üstün Yetenekliler Eğitim Programı öğrencileri, yerel tohumlar ve tohumlardan elde edilen fideleri toprakla buluşturdu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Tohum Üretim Merkezi’nde ürettiği yerel tohumları gerek Eskişehir gerekse Türkiye’nin dört bir tarafına ulaştırırken, tohum takas şenlikleri ve yerel tohumlardan elde edilen fidelerin dağıtımı ile farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında geleceğin büyükleri çocuklar da unutulmazken, miniklere yerel tohumların tanıması, fidelerin dikilmesi, suyun tasarruflu kullanılıp doğanın korunması ve tarladan sofraya üretim süreçleri de düzenlenen etkinliklerle anlatılıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Üretim Merkezi’ni ziyaret eden Üstün Yetenekliler Eğitim Programı öğrencileri unutamayacakları bir gün geçirdiler.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı görevlilerinin nezaretinde öğrencilere yerel tohumlar, tohumların nasıl ekileceği, nasıl sulanacağı ve tohumlardan elde edilen fidelerin toprakla buluşturulma aşamaları anlatıldı. Öğrenciler yapılan bilgilendirme sonrası saksılara yerel tohumları ekerken, tohumlardan elde edilen fideleri de toprakla buluşturdular.

Eğlenceli ve eğitici etkinlikle hem teorik hem de pratik uygulama yapmanın keyfini yaşayan öğrenciler ve öğretmenleri, kendilerine sunulan imkân nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e teşekkür ettiler.