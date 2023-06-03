Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan GAP Vadisi kapalı yüzme havuzunda yaz sezonuna start verildi.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kentte bulunan GAP Vadisi Yüzme Havuzunu vatandaşların hizmetine açtı.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar GAP Vadisi Yüzme havuzunda yüzerek serinlemenin tadını çıkardılar.

Periyodik olarak temizlik ve klorlama çalışmalarının yapıldığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi GAP Vadisi Yüzme Havuzunda alanında uzman cankurtaranlar görev yapıyor.

GAP vadisi kapalı yüzme havuzunda biri kadınlara, diğeri erkeklere olmak üzere 2 havuzda Cuma günü dışında haftanın her günü vatandaşlara hizmet verecek.

Havuza serinleyen vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.

Birim sorumlusu Mehmet Sedat Akbaba ise Cuma günleri hariç diğer günlerde vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.