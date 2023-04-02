Türkiye’de en çok sayıda çocuğun kullandığı cep telefonu uygulamaları belli oldu: İlk üç sırada YouTube, Instagram ve Facebook var. Çocuklar günün 4,5 saatini telefon başında geçiriyor.İSTANBUL (İGFA) - Mobil uygulamaları günde ortalama 4,5 saat kullanan çocukların büyük çoğunluğu yattıktan sonra bile telefonu elinden bırakmıyor.

Konum ve aktivite bilgilerini anne babalarına ileterek çocukların güvende olmasını sağlayan Find My Kids, 7-18 yaş arasının mobil uygulama kullanım alışkanlıklarını inceledi.

Türkiye’den 50 bin çocuğun anonim olarak dahil olduğu araştırmaya göre, çocuklar telefonlarında en çok oyun ve sosyal medya uygulamalarını kullanıyorlar.

Çocukların yüzde 49’u saat 23.00 ile 04.00 saatleri arasında mobil oyun oynarken, yüzde 60’ı aynı saatlerde sosyal medya uygulamalarını kullanıyor.

Ebeveynlerin dikkatini önemli bir konuya da çeken araştırmada, çocukların yüzde 7’si 18 yaş üstü uygulamaları kullandığı kaydedildi.

İşte Türkiye'de çocukların en çok kullandığı uygulamalar şöyle sıralandı: