Kurumsal esenlik çözümü Wellbees, çalışanları iki önemli spor etkinliğinde bir araya getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Dünya genelinde 250 bini aşkın çalışanın sosyal ve mesleki yönden ‘iyi’ olmalarına odaklanan kurumsal esenlik çözümü Wellbees, biri global çapta biri de İstanbul’da olmak üzere iki etkinlik düzenledi.

2021 yılından bu yana yapılan global adım meydan okuması Wellbees Challenge’a dünya genelinde faaliyet gösteren 78 şirketten çalışanlar katılarak toplam 780 milyonun üzerinde adım attı. Yapay zeka algoritması ile her şirket için ayrı bir adım hedefi belirlenirken BSH bu hedefin yüzde 357 fazlasına ulaşarak ilk sırada yer aldı. Bu şirketi Yellow Brick Data, Al Futtaim, Wella Company ve Shell UK izledi. Kısa bir süre önce Wellbees’ten hizmet almaya başlayan İstanbul Sanayi Odası da adım hedefini tamamlayanlar arasında yer aldı. Wellbees, adım hedefini tamamlayan her şirket adına UNICEF Türkiye Milli Komitesine ‘Hayata Parlak Başlangıç Paketi’ için bağışta bulundu. 0-6 yaş arası çocuklara yönelik bu paket ile dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların ebeveyn eğitimi, topluluk veya mobil temelli erken çocukluk eğitim hizmetlerine erişmesi destekleniyor.

Diğer şehirlere de yayılacak

İstanbul Caddebostan’da düzenlenen Wellbees Maraton’a ise ortak ilgi alanları koşu olan farklı şirketlerden çalışanlar katıldı. Sürekli koşanlar, ara sıra koşanlar ve koşuya yeni başlayanlar olmak üzere üç gruba bölünen gruptakilerin tamamı parkurlarını tamamladı. Wellbees önümüzdeki dönemde bu etkinliği farklı şehirlerde de yaparak çalışanlar arasındaki etkileşimi artırmayı hedefliyor.

İki etkinliğe de katılan Wellbees CEO’su Melis Abacıoğlu, “Wellbees Challenge 2021 yılından bu yana düzenlediğimiz, artık kullanıcılarımız tarafından heyecanla beklenen bir etkinliğe dönüştü. Çalışanlar hem kendilerine hem iş arkadaşlarına hem de başka şirketlere meydan okurken aynı zamanda bunu sosyal bir iyiliğe dönüştürüyorlar. Wellbees Maraton’u hayata geçirirken de aslında Wellbees Challenge’tan yola çıktık. Çünkü uygulamamızdan gördüğümüz üzere kullanıcılarımızın sağlıklı beslenme, fotoğraf gibi ortak ilgi alanları var ve bunlardan biri de koşu. Biz de Wellbees Maraton ile bu sağlıklı alışkanlıklarını devam ettirirken farklı şirketlerden çalışanlar ile etkileşimlerini artırmayı hedefledik. Dolayısıyla bu etkinlikler sadece hareketi teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda topluluk ruhunu da güçlendiriyor. Çocukların hayatına dokunurken çalışanların da esenlik yolculuğuna eşlik ediyoruz” dedi.