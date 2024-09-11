Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Ağırnas Gölbaşı Mahallesi çocuklarının sosyal medyadan duyurdukları futbol sahası isteklerine kayıtsız kalmadı.KAYSERİ (İGFA) - Gölbaşı Mahallesi’nde Başkan amcalarından futbol sahası talebinde bulunan çocukları ziyaret eden Başkan Palancıoğlu, futbol sahasının yanında bir de mahalle sakinleri için park yapılacağının da müjdesini verdi.

Futbol sahasının ve parkın yapılacağı alanı yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Palancıoğlu, çocukların heyecan ve sevincine şahit olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

“Ağırnas’ın Gölbaşı Mahallesi’nde muhtarımızla, mahalle sakinlerimizle beraberiz. Buraya çocuklarımız halı saha istiyorlar. Hem çocuklarımızı hem de gençlerimizi sevindiriyoruz. Mahallemize küçük bir futbol sahası değil, aynı zamanda yanına piknik yapabilecekleri güzel bir park yapıyoruz. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin. Çocuklarımızın yüzü olsun. Onların geleceği bizim için çok önemli. Hayırlı olsun.”

Gölbaşı Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Palancıoğlu, vatandaşların talep ve önerileriyle de teker teker ilgilendi. Başkan Palancıoğlu’nun çocukların isteğini geri çevirmeyip hassasiyet göstermesi mahalle sakinleri tarafından büyük takdir topladı.