Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ford Otosan Ortaokulu'nu ziyaret etti. Fatma Ablalarını büyük bir heyecanla karşılayan öğrenciler Başkan Hürriyet’ten halı saha yenileme sözü aldı.KOCAELİ (İGFA) - Eğitime, eğitimcilere ve öğrencilere kıymet veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ford Otosan Ortaokulu’nu ziyaret etti. Müdür Yardımcıları Emrah Cihanoğlu ve Orhan Çetin’in karşıladığı Başkan Hürriyet, öğretmenlerin taleplerini dinledi. Ayrıca okul kütüphanesine ‘Kayıp Roma Başkenti Nikomedia’nın Renkli Rölyefleri’ kitabını armağan etti.

Fatma Ablalarını büyük bir heyecanla karşılayan öğrenciler, okul bahçesinde bulunan halı sahanın yenilenmesini istediler. Başkan Hürriyet de en kısa sürede halı sahanın bakımının yapılacağının sözünü verdi.

BESLENME SAATİ PROJESİNE DEĞİNDİ

Ziyaret ettiği her okulda İzmit Belediyesinin çocuklara ve gençlere yönelik projelerinden de bahsederek hizmetlerin daha fazla kişiye ulaşmasını isteyen Başkan Hürriyet, Beslenme Saati uygulamasını anlattı. Çocukların sağlıklı ve kaliteli öğüne ulaşmaları adına bu uygulamayı önemsediklerinin altını çizen Başkan Hürriyet, talep edilmesi halinde her öğrenciye günde bir öğün ücretsiz yemek verebileceklerini söyledi.