Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) çocuklar için düzenlenen Kent Kültürü ve Tarihi Eğitimleri yarıyıl tatilinde de büyük ilgi gördü. Atölyeler ve gezilerle renklenen programdan mayıs ayı sonuna kadar 2 bin 500 çocuğun yararlanması hedefleniyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların İzmir'i daha yakından tanımaları için Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) düzenlediği Kent Kültürü ve Tarihi Eğitimleri yarıyıl tatilinde de öğrencilerden büyük rağbet gördü. 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz eğitimler, hem eğitimciler hem de öğrencilerden tam not aldı. Eğitimlere katılan çocuklar, İzmir konulu öyküler üzerinden hem eğlenerek yeni bilgiler öğreniyor hem de yaratıcılıklarını geliştiriyor. Eğitimlerde görsel öykü sunumlarının yanı sıra atölyeler ve sergi ziyaretleri yapılıyor.

Yanık Yurt sergisi geziliyor

Eğitimler, Doç. Dr. Zehra Akdemir Veryeri'nin kaleme aldığı ve Zeynep Yıldız'ın resimlediği “Kemeraltı: Gizli Hazine” ve “Kordon’daki Beyaz Ev” öyküleri üzerinden düzenleniyor. Kurum bünyesindeki eğitmenler Hayriye Nur Mumcular, Gizem Menekşe ve Akın Onur Bazkara aracılığıyla verilen eğitimlerden sonra öğrencilere kitap da hediye ediliyor.

Eğitimler kapsamında APİKAM sergi salonundaki “Yanık Yurt- Kurtuluş Savaşı’nda İzmir ve Batı Anadolu Yangınları” sergisi de rehber eşliğinde gezdiriliyor. Hem kültürel miras bilincini hem de Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını destekleyici bir nitelik taşıyan eğitimlere katılım için sınıf öğretmenleri 293 15 88 ve 293 39 10 numaralı telefonlardan başvuru yapabilir.

Öğrenciler çok memnun

Eğitime öğrencileri ile birlikte katılan Türkçe öğretmeni Merve Tık, “Bahçeşehir Koleji Bornova Kampüsü olarak öğrencilerimizle APİKAM’a geldik. Bu eğitim, bizim için diğer etkinliklerden farklıydı. Çünkü İzmir’in kent arşivi ile ilgili çok güzel bilgiler öğrendik.

İzmir’in yeniden doğuşuna, Atatürk’ün İzmir’e verdiği öneme dair çok farklı bilgiler edindik. Öğrencilerimizle bu yolculukta yer almaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Öğrenciler ise APİKAM’ın geçmiş yıllarda itfaiye merkez binası olarak kullanıldığını, İzmir’deki itfaiye çalışmalarını, Atatürk ve İzmir ilgili bilgileri öğrendiklerini, Kordon’u tanıdıklarını ve eğitimlerin çok faydalı geçtiğini anlattı.

2024 yılı kasım ayında başlayan eğitimlerin mayıs ayına kadar devam edeceği belirtilirken, eğitimlerden 2 bin 500 çocuğun yararlanması planlanıyor.