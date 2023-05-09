Kocaeli Büyükşehir ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde çocukların katıldığı “Bahar Çocuk ve Spor Şenliği” eğlence dolu anlara sahne olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde Kocaeli Kassel Şehri Yahya Kaptan Çocuk Evleri Sitesi, Çayırova Çocuk Evleri Sitesi, Karamürsel Gazi Vakfı Gazanfer Bilge Çocuk Evleri Sitesi, Gölcük Çocuk Evleri Sitesi ve Gölcük Türk-Alman Vakfı Saraylı Çocuk Evleri Sitesi’ndeki çocukların katıldığı sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerin yer aldığı “Bahar Çocuk ve Spor Şenliği” düzenlendi. Etkinliğe Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Spor Şube Müdürü Alparslan Arslan, Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu katıldı.

“İYİ Kİ VARSINIZ ÇOCUKLAR”

Etkinlikte çocuklar tarafından büyük ilgiyle karşılanan Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek çocukları ve gençleri çok sevdiğini belirtti. Yıldırım, “Bugün çok güzel bir noktadayız. Bu alan sizlerle çok daha güzel oluyor. Bugün sizin gününüz. Çocuklarımıza devletimiz ve milletimiz size her türlü desteği veriyor. Çocuklar gülerse dünya güler” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİ

Kassel Şehri Yahya Kaptan Çocuk Evleri Sitesi’nde organize edilen etkinlikte çocuklar tarafından şiirler okunarak, Halk Oyunları, Koro, Müzik Grubu, Piyona, Bale ve Dans gösteri izleyenler tarafından tam not aldı. Animasyon Ekibi, Yüz Boyama, Sosis Balon, Şişme Oyun Grupları, Jonglör, Palyaço, Sihirbaz Gösterileri ile öğrencilerin keyifli bir gün geçirmesini sağlandı.

Programda öğrencilere patlamış mısır, pamuk şeker, meyve suyu, kek ve döner ikramı yapıldı.