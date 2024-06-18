Kurban Bayramı süresince çocukların bu tarz yerlerde güvenli bir şekilde eğlenmesi için alınması gereken önlemlere işaret eden uzmanlar, oyun alanları ve lunaparklardaki aletlerin günlük olarak çalışma aksamlarının kontrol edilebilmesi için boş olarak çalıştırılması gerektiğini vurguluyor.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünden Öğr. Gör. Esad Sadık Demirtaş, Kurban Bayramı süresince çocuklu ailelerin gözdesi olan oyun alanları ve lunaparkların güvenliği konusunu değerlendirdi.

Lunapark gibi işletmelerin her yaşa hitap eden, insanların eğlenceli vakit geçirebildiği yerlerden biri olduğunu ifade eden İSG Uzmanı Esad Sadık Demirtaş, “Günümüzde işletmelerde meydana gelen iş kazalarının sayısı git gide artıyor. Bu süreçte işverenlere büyük görev düşüyor. İşletmeciler, özellikle çocukların ağırlıkta olduğu lunaparklarda birçok makine aksamı ile çalışan dönme dolap, çarpışan araba, gondol, hız treni, kamikaze gibi eğlence araçlarının düzenli olarak periyodik kontrollerini yaptırmalı.” dedi.

HER GÜN BOŞ ÇALIŞTIRILIP KONTROL EDİLMELİ

“İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce, önemli bakım ve onarımlardan sonra ve her yer değişikliğinde periyodik kontrollerinin yapılması” gerektiğini de kaydeden İSG Uzmanı Demirtaş, “Bu aletlerinin günlük olarak çalışma aksamlarının kontrol edilebilmesi için boş olarak çalıştırılması gerekir.” diye bilgi verdi.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin yönetmeliğe göre lunaparklardaki konstrüksiyon, ekipman ve makinelerin kontrolü ve bakımının ayda 2 defadan az olmamak üzere düzenli olarak en az bir makine veya elektrik mühendisi ile en az bir makine veya elektrik teknisyeni tarafından yapılması gerektiğine de vurgu yapan Demirtaş, “Düzenli kontrol ve bakımlar, işveren gözetimi altında yetkili teknik servisler tarafından da yapılabilir. Lunapark içerisinde çalışan kişilere işyerinde meydana gelebilecek tehlikelerle ilgili eğitimler verilmeli ve bu eğitimler işyeri tehlike sınıfına göre periyodik olarak yenilenmelidir. Bu süreçler lunapark işletmecileri için en önemli görevleridir.” diye belirtti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ KAZALAR OLMASIN DİYE ALINMALI

6331 Saylı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde; işverenin yükümlülükleri arasında ‘işyerinde mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar’ ibaresinin yer aldığını da anlatan Demirtaş, şöyle devam etti:

“Periyodik kontrollerin yapılmadığı bir eğlence merkezinde kaza meydana gelmesi durumunda tehlikeleri tespit etmeyen ve bu konu ile ilgili hiçbir güvenli önlemi almayan işletmeciler kusurlu olacaktır. Güvenlik önlemleri bir kaza meydana geldikten sonra değil, proaktif bir yaklaşım ile tehlikeleri analiz ederek meydana gelmeden alınmalı.”