Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun yeni oyunu Güzel ve Çirkin Müzikali’nde doyasıya eğlendi. Çocukların müzikal heyecanına ortak olan Başkan Osman Zolan, sevgi seli ile karşılaştı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun yeni oyunu Güzel ve Çirkin Müzikali’ni izledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Sosyal Etkinlik Merkezi öğretmen ve öğrencileri katıldı. Çocukların sevgi seli ile karşılaşan Başkan Osman Zolan, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada çocukları çok sevdiğini belirterek, “Sizler için birçok hizmet yapıyoruz, eğitiminize destek olmaya çalışıyoruz. Sizleri tiyatroyla, sanatla buluşturuyoruz. Güzel bir Denizli’de yaşamanız için yatırım ve çalışmalar yapıyoruz. İnşallah şehrimizde uzun süre konforlu ve mutlu bir şekilde yaşayacaksınız" dedi.

Güzel ve Çirkin adlı müzikali izlediler

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenecek Güzel ve Çirkin Müzikali adlı oyunun keyifli geçmesini dileyen Başkan Zolan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezimizde Şehir Tiyatromuz birbirinden güzel oyunları sergiliyor. Anne ve babanızla mutlaka oyunlara gelin. Hepinize iyi seyirler diliyorum.” Konuşmaların ardından davetliler Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sergilenen oyunu izledi.