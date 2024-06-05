Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Aziz Duran Parkı’nda çocuklara yönelik çevre şenliği düzenlendi. Etkinliğe katılan minikler suyun yolculuğunu yakından inceledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Çevre Haftası Çocuk Şenliği’nde miniklere suyun değerlerinin ölçümünü uygulamalı olarak anlattı. Yarışmalar, geri dönüşüm sergisi, Hacivat-Karagöz gösterisi ve farklı etkinliklere katılan çocuklar öğrenirken aynı zamanda öğrendiler. Suyun yolculuğuna tanıklık eden çocuklara aynı zamanda suyun doğru kullanımı konusunda da bilgi verildi.

SU BİLİNCİ OLAN NESİLLER

Suya değer veren anlayışını miniklere aktaran kurum, “Bugün koruduğumuz kaynaklarımızın gelecekteki koruyucuları olan miniklerimize suyun bilinçli kullanımı konusunda bilgiler verdik. İçme suyunun musluklara ulaşana kadar geçtiği tüm aşamaları anlatırken aynı zamanda miniklere suyun değerlerinin ölçümünü uygulamalı olarak gösterdik. Su bilinci ile yetişen nesiller Sakarya’nın kaynaklarına gelecekte sahip çıkacaklar” ifadelerini kullandı.