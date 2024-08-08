Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, imza kampanyası başlatarak voleybol sahası yapılmasını isteyen çocukların talebine kayıtsız kalmadı. Başkan Ünlüce, Kanlıkavak Parkı’nda oluşturulan yeni voleybol sahasını çocuklarla birlikte maç yaparak hizmete sundu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çocukların fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak ve spor yaparak zinde kalmalarını sağlamak amacıyla, hayata geçirdiği spor tesisi yatırımlarına devam ediyor.

Kalıkavak Parkı’na voleybol sahası isteyen Zehra Eker ve İnci Yılmazbilek, imza kampanyası başlatarak sosyal medya aracılığıyla Başkan Ünlüce’ye taleplerini iletti. Parkta oynayabilecekleri saha isteyen Eker ve Yılmazbilek çektikleri video ile “Ayşe Başkanım biz Kanlıkavak Parkı’na voleybol sahası istiyoruz.” talebinde bulundu.

Videoyu izleyen Başkan Ünlüce, çocukların isteklerini kırmayarak Kanlıkavak Parkı Osmangazi Spor Sahası’nın yanına voleybol sahası yapılması için çalışma başlattı.

Tamamlanan sahada ilk maçı Başkan Ünlüce çocuklarla birlikte yaptı. Renkli görüntülerin yaşandığı maç sırasında çocukların mutlulukları gözlerine yansıdı.

Başkan Ünlüce, “Hemşehrilerimizin taleplerine her zaman kulak veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Çocuklarımız bizden voleybol sahası istediler, ben de videoyu izlediğim de hemen çalışma yapılmasını istedim. Bugün burada onlarla bir araya gelmek çok güzel. Çocuklarımız burada istedikleri zaman voleybol oynayabilirler. Onların mutluluğu bizim en için en büyük enerji kaynağıdır.” ifadelerini kullandı.

Çocuklar da Başkan Ayşe Ünlüce’ye teşekkür ederek, çektikleri video sonrası taleplerinin karşılanmasından dolayı son derece mutlu olduklarını belirttiler.