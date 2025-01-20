İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi’nin 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenciler için hazırladığı Beylikdüzü 10.Yarıyıl Şenliği başladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü'nde çocuklar atölye çalışmalarından sahne gösterilerine kadar çeşitli etkinliklerde doyasıya eğlendi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Beylikdüzü Yarıyıl Şenliği ilk günden yoğun ilgi gördü.

Çocuklar atölye çalışmalarından sahne gösterilerine kadar birçok etkinliğe ücretsiz katılma imkânı bulurken karneleriyle gelen öğrencilere kitap hediye edildi.

Şenlikler, 1 Şubat'a kadar Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi ile Galeri Beylikdüzü olmak üzere 3 ayrı merkezde devam edecek.

Beylikdüzü’ndeki tüm çocukları Yarıyıl Şenliği’ne davet eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, amaçlarının çocukların tatil boyunca keyifli vakit geçirmeleri olduğunu belirterek, eğitici, öğretici ve çocukların hayal gücünün gelişmesine katkıda bulunacak etkinliklere tüm çocukları beklediklerini söyledi.