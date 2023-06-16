Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğin sporcularını yetiştirmek ve öğrencilerin yaz tatillerini dolu dolu geçirmesi amacıyla düzenlediği yaz dönemi spor kayıtları 19 Haziran’da başlıyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Öğrencilerin yaz aylarını sosyal aktiviteler içerisinde geçirmesini isteyen Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen hareket eğitimi (6-8 yaş), modern dans (9-13 yaş), voleybol (8-12 yaş), basketbol (7-12 yaş), hentbol (8-14 yaş), futbol (erkek 7-11 yaş/kız 8-14 yaş), taekwondo (8-13 yaş), kano (11-17 yaş), optimist (8-13 yaş), masa tenisi (7-9 yaş) ve halk oyunları (7-12 yaş) branşlarında ücretsiz yaz okulları için geri sayım başladı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, kontenjanla sınırlı kayıtların 19 Haziran 09.00 itibari ile başlayacağını ve 22 Haziran’a kadar devam edeceğini belirttiler.

Branşlara göre kayıt alacak merkezler hakkında bilgi veren yetkililer, “Hareket eğitimi ve halk oyunları Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi’nde, modern dans, taekwondo, hareket eğitimi ve masa tenisi için Şirintepe Spor Merkezi’nde, futbol, voleybol, hentbol, basketbol Osmangazi Spor Sahası’nda, kano ve optimist için de Coşkun Halıcı Su Sporları Merkezi’nde kayıt alınacaktır.” dediler.

Her yıl büyük ilgi gören ve çocuklar için düzenlenen yaz dönemi spor eğitimlerine çocukları beklediklerini ifade eden yetkililer, spor ve sağlık dolu bir yaz için kayıt süreleri içerisinde velilerin kayıt işlemlerini tamamlamaları gerektiğini hatırlattılar.