Çocukluk klasiklerinden masallar, zamanın ötesinde küçük kalpleri büyülemeye devam ediyor. The Kitap Yayınları etiketiyle yayımlanan Dünya Masalları, çocukları masalların büyülü dünyasına bir kez daha davet ediyor. Renkli illüstrasyonlarla zenginleştirilen eser, çocuklara cesaret, sevgi ve dostluk gibi değerleri öğretirken, unutulmaz bir okuma deneyimi sunacak.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en sevilen masallarından Kırmızı Başlıklı Kız, Uyuyan Güzel, Peter Pan, Güzel ile Çirkin, Kibritçi Kız ve daha fazlasını bir araya getiren Dünya Masalları, The Kitap Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Çocuklara özel, unutulmaz bir yolculuk

Ailece unutulmaz anılar biriktireceğiniz bu kitap, masallarla dolu bir dünyaya açılan kapıyı aralıyor. 192 sayfalık bu büyülü kitap, masalların sihirli dünyasını paylaşmak için mükemmel bir rehber sunuyor. Her bir hikayesiyle çocukların hayal gücünü besleyerek onları cesur kahramanların izinden gitmeye, hayallerin sınırlarını zorlamaya davet ediyor. Küçük kalpleri sevgi ve iyilikle dolduracak eser, okuyucuları her sayfasıyla bir hayal gücü yolculuğuna çıkaracak.