Eğitim alanında yaptığı hizmetlerle kent genelinde fırsat eşitliği yaratmanın yanı sıra, eğitime yaptığı yatırımları da bu doğrultuda oluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin ve velilerin yanında olmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Merci Öğrenci Merkezi’nde uzman kadro eşliğinde, çocuklara okul olgunluk düzeyini belirleyen Metropolitian Testi uygulanıyor. İlkokula yeni başlayacak çocukların bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal alanlarda okul olgunluk düzeyini belirleyen Metropolitian Testi sayesinde, aileler çocuklarının okula hazır olup olmadıklarını öğreniyor. Uzman kadro eşliğinde hafta içi 9 ile 18 saatleri arasında ücretsiz uygulanan test ile aileler doğru yönlendirmelere kavuşuyor.

Özkan: “Okul olgunluğuna erişemeyen çocuklar, ileride bir takım problemlerle karşılaşabilir”

Yaz tatilinin ortasına gelinmesiyle birlikte, ilkokula başlayacak çocukların okul hayatında karşılaşacağı zorluklarla ilgili velilerin kaygılanmaya başladığını ifade eden Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde Psikolog Özlem Özkan, “4+4+4 eğitim sistemine geçişle birlikte, okul çağına başlama yaşı eğer veli isterse 66 aydan 60 aya kadar indirildi. Bu yüzden henüz okul olgunluğuna erişemeyen çocuklar, birinci sınıfa başladıklarında çeşitli zorluklarla karşılaşabiliyor” dedi. Bu çocukların bu yüzden, ilerleyen dönemlerde akademik başarısızlık, depresyon, kötü alışkanlıklar ve madde kullanımı gibi bir dizi problemlerle karşılaşabileceklerinin altını çizen Özkan, “Okul olgunluğu konusunda yeterli seviyeye gelememiş çocuklar, okula karşı olumsuz duygular ve negatif tutumlar geliştirebiliyor. Bizler okul olgunluğunu çocuğun zihinsel, sosyal, duygusal ve gelişimsel açıdan belirli bir düzeye gelmesi ve okul hayatında kendisinden beklenenleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye hazır olması olarak tanımlıyoruz. Bu bağlamda da özellikle 60 aylık çocuğa sahip olup kararsız kalan ailelerin, mutlaka bir uzman görüşüne başvurması gerekiyor” dedi.

“Çocukların gelişimsel süreçlerini ele alarak yönlendirmeler yapıyoruz”

Okul olgunluk düzeyini belirlemek için pek çok veri aracı olduğunu, kendilerinin Metropolitian Testi uyguladıklarını söyleyen Özkan, test kapsamında çocukların sayı, kelime ve nesne bilgisi, ince-motor, kas, neden-sonuç ilişkisi kurabilme ve yönergeleri alabilme becerilerinin test edildiğini ifade etti. 72 aydan önce çocukların çok gerekmedikçe okula başlatılmaması gerektiğini aktaran Özkan, “Çocukların eksik veya desteklenmesi gereken alanlarda yönlendirmeler yapıyoruz. Bir aylık gelişimsel süreç bile, çocukta birçok alanda iyileşmeye yardımcı olabiliyor. Çocukların çok zeki olması ya da okuma-yazmayı erken sökmesi, çocukların birinci sınıfa hazır olduklarının göstergesi değildir. Zihinsel, çevresel, sosyal, psikolojik pek çok faktörle çocuğu ele alıyoruz” diye konuştu.

Okul kayıtlarının alınmaya başladığını ve 1-1,5 aylık süre zarfında, çocukların desteklenmesi gereken alanların tespit edilmesi için kendilerine ücretsiz bir şekilde ulaşılabileceğini kaydeden Özkan, “Velilerimiz, Alo 185 veya 0 324 616 04 01 nolu sabit hat üzerinden, hafta içi 9 ile 18 saatleri arası randevularını oluşturabilirler” diye konuştu.