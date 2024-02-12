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Yarına Şans Ver Kulübü’nün (YASAV) düzenlediği ‘Sevgililer Günü Alışveriş Şenliği’ Bursalılardan büyük ilgi gördü. Etkinlikten elde edilen gelir BUÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Katı Hastane Sınıfı ve Oyun Alanı teşrifatında kullanılacak.

Ünal ÖZBAY / BURSA (İGFA) - Bursa'da sağlık, eğitim ve spor alanlarında ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmek amacıyla kurulan YASAV, örnek teşkil eden proje ve etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Bu kez Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Katı Hastane Sınıfı ve Oyun Alanı teşrifatı için kolları sıvayan YASAV üyesi iyilik melekleri, Altın Ceylan’da ‘Sevgililer Günü Alışveriş Şenliği’ gerçekleştirdi. Bursalıların büyük ilgi gösterdiği şenlikte giyimden bijuteriye, sağlıktan gıdaya açılan onlarca stand, katılımcılara yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çeşitli hediye alternatifleri sundu.

Şenlikten elde edilen gelirle BUÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Katı Hastane Sınıfı ve Oyun Alanı teşrifatını gerçekleştireceklerini belirten YASAV Başkanı Emire Cantürk Eren, “Bu anlamlı günde bizi yalnız bırakmayıp desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederiz. YASAV’ın iyilik hareketi önümüzdeki günlerde de durmadan devam edecek” dedi.

ÖZEL KONUK ARZU KAPROL

YASAV’ın düzenlediği ‘Sevgililer Günü Alışveriş Şenliği’nin çok özel bir de konuğu vardı. Ünlü modacı, İnsan İnovasyon Tasarımcısı Arzu Kaprol, şenlik kapsamında düzenlenen söyleşide YASAV Başkanı Emire Cantürk Eren moderatörlüğünde modaya dair tüyolar verdi. Büyük ilgi gören konuşmasında modada sürdürülebilirlik ve parmak izi konuları üzerinde hassasiyetle duran Kaprol, Eren’in sorularını içtenlikle yanıtladı. Bu anlamlı etkinlikte olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Kaprol, söyleşinin finalinde YASAV’ın iyilik meleklerini kutlamayı da ihmal etmedi.