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Nev Bandırma Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Naile Gasımova, çocuklarda sıklıkla görülen ateşli havale hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.BALIKESİR (İGFA) - Çocukluk çağında en sık görülen nöbet tipinin febril konvülziyonlar olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Naile Gasımova, "Bu nöbet tipleri, süt çocuğu ve erken çocukluk döneminde (altı ay – beş yaş arası çocuklarda), santral sinir sisteminde herhangi bir hastalık ve elektrolit düzensizliği olmaksızın ateşin eşlik ettiği nöbet tipi olarak tanımlanmaktadır" dedi.

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GÖRÜLME SIKLIĞI DAHA FAZLA

Uzm. Dr. Gasımova, “Konvülziyon eşiğinin düşük olduğu, enfeksiyonlara eğilimin daha sık ve ateş yanıtının daha yoğun olduğu erken çocukluk döneminde daha sık görülmektedir. Görülme sıklığı %2-5 olup, 18 aylık yaş grubunda pik yapar” dedi.

FEBRİL KONVÜLZİYONUN BASİT VE KOMPLİKE OLMAK ÜZERE İKİ TİPİ VAR

Nöbetlerin çoğu kez 5 dakikadan kısa sürmekle beraber %5 kadarının 30 dakikayı geçebildiğini belirten Uzm. Dr. Gasımova, “Febril konvülziyonun basit ve komplike olan iki tipi var. Basit tip FK, jeneralize nöbet şeklinde ve ateş 380 C'nin üzerinde iken meydana gelir, 15 dakikadan kısa sürer, 24 saat içinde tekrarlama göstermez ve ailede ateşli nöbet öyküsü vardır. Komplike FK'da ise nöbetler fokal tarzda, 15 dakikadan uzun ve 24 saatte birden fazla tekrarlayabilen özelliktedir. Altı aylıktan küçük, beş yaşından büyük çocuklarda da ortaya çıkabilir” dedi.

AİLELER BU KONUDA BİLİNÇLİ OLMALI

Febril konvülziyonlar, ateşli durumlarda görüldüğü için, ateşin fark edilmesi ve uygun şekilde düşürülmesinin hastayı rahatlatacağını ifade eden Uzm. Dr. Gasımova, “Aileler, vücut ısısını ölçmeyi, ateşi düşürmeyi, nöbet sırasında yapılacakları bilmelidir” dedi.

Son olarak Gasımova, “Ailelerden sıkça nöbet esnasında nelerin yapılabileceğiyle ilgili sorular alıyoruz. Öncelikle endişeye kapılmamalı ve sakin olmalılar. Böyle bir durum oluştuğunda hastayı yan yatırın, böylece ağız salgılarının hastanın akciğerlerine kaçmasını önleyebilirsiniz. Başının altına elinizi veya bir yastığı koyun. Ağzını açmaya, kaşık, parmak sokmaya çalışmayınız, hastaya zarar verirsiniz. Nöbet geçene kadar bekleyip hastayı gözleyiniz. Eğer hekiminiz nöbeti durdurmak için Diazem fitil önerdiyse uygulayınız. Nöbet durduktan sonra hastayı en yakın sağlık kuruluşuna götürünüz” diyerek sözlerine son verdi.