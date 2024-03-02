Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bağlar Koşuyolu Parkında bulunan Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezi’ni ziyaret etti.DİYARBAKIR (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın çocukların ve gençlerin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla Diyarbakır’a kazandırdığı Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilim Merkezi'nde eğitim çalışmaları sürüyor.

Genel Sekreter Çiftçi, Ali Emiri Bilgievi öğrencilerinin hazırlamış olduğu projelerin bulunduğu sergiyi açtı. Her öğrenci ile özel olarak ilgilenen Çiftçi, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Sergi sonrasında sınıfları dolaşan Çiftçi öğrencilere içinde kalem, silgi, cetvel, boya gibi kırtasiye malzemesi bulunan çantalardan hediye etti.

Merkezde önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Çiftçi, şunları ifade etti:

"Çocuklarımız bilimle yetişiyor, keşfediyor ve üretiyorlar. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluk, yüzlerindeki gülümseme her şeye bedel... Çocuklarımızı Türkiye Yüzyılına hazırlıyoruz. Ali emiri bilgi evinde eğitim gören çocuklarımızın kısa süre içerisinde gösterdikleri gelişimi memnuniyetle takip ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak güzel işler yapmaya devam ediyoruz."

Proje kapsamında Merkez, Ali Emiri ve Selahaddin Eyyubi Bilgievi’nde 2 bin 437 öğrenciye dağıtım yapılırken Gürbüz, Bismil Prof.Dr. Aziz Sancar, Çınar ve Eğil Bilgievi’nde 860 öğrenciye dağıtım yapılması ile toplam 3 bin 297 öğrenciye materyal desteği sağlanmış olacak.

Etkinliğe Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire başkanı Ömer Buğday ve şube müdürleri de katıldı.

BİLİM MERKEZİ

Ali Emiri Bilgievi, temel eğitimlerin yanı sıra yeni Cezerilerin yetişmesi amacıyla Cezeri Bilim Merkezi olarak da hizmet veriyor.

Öğrenciler, terasta Uzay Planetaryum’da güneşi, yıldızları, gezegenleri ve diğer gök cisimlerini teleskopla gözlemliyor.

Bilim Merkezi’nde Biyoloji, Fizik, Kimya Laboratuvarları kurularak öğrencilerin gelişimleri eğitmenlerce destekleniyor.

Uzman Eğitmenler; öğrencileri bilimle ve teknolojiyle erken yaşta tanıştırarak yeni Cezerilerin Bağlar’da yetişmelerini sağlayacak.

Öğrenciler, laboratuvarların yanı sıra robotik ve yazılım kodlama atölyelerinde, bilişim dersliklerinde hedefledikleri ve hayal ettikleri projeleri gerçekleştirecek.