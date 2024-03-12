Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir çocuklarda diş çürüklerinin engellenmesinde öne çıkan konu başlıklarını aktardı.İSTANBUL (İGFA) - Çocuklarda diş çürüklerinin engellenmesinde altın kuralın doğru ürünler ile doğru fırçalama olduğunun altını çizen Dt. Nurgül Demir üzerinde durulması gereken konuları paylaştı.

“Dişlerin günde iki sefer, çocukların yaşına ve çürük risk durumuna göre profesyonel olarak seçilmiş ağız bakım ürünleri kullanılarak, doğru teknikle fırçalanması büyük önem taşıyor” diyen Dt. Nurgül Demir, çocuklarda, ağız hijyeni alışkanlıklarının devamlılığının getirilebilmesi ve yeterli diş temizliğinin sağlanması maalesef her zaman mümkün olmadığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Diş fırçalamaya ek olarak uygulanabilecek, diş çürüklerinin önlenmesinde etkili olan koruyucu tedavilerin de üzerinde durmakta fayda var. Diş çürüklerinin oluşumunu önleme ve ilerlemesini durdurmada bilinen en güçlü ajan ise flor” dedi. Tedavisi yapılmayan diş çürüklerine bağlı oluşabilecek ileri düzey enfeksiyon riskinin genel vücut sağlığı açısından zararlarından da bahseden Dt. Nurgül Demir “Kalp hastalığı, diyabet gibi farklı sistemik hastalıklar sebebiyle takip altında olan çocuk hastalarda ağız hijyeninin korunmasının önemini göz önünde bulundurduğumuz zaman, florün dişler üzerindeki koruyucu ve hatta tedavi edici etkisinin gerekliliği tartışılamaz. Flor, hekim tarafından uygulanabilecek profesyonel preparatlarla diş yüzeyine uygulandığı zaman; çürük bakterisinin zarar vermeye başladığı diş minesi yüzeyindeki yapısal bozulmayı durdurarak, tamir sürecini başlatır. Ağız hijyeni alışkanlıklarının doğru teknikle ve ‘flor içeren’ bir diş macunuyla devamlılığının sağlanması, topikal olarak uygulanan florun etkisini arttıracağı gibi; henüz herhangi bir çürük oluşumu görülmeyen, ağız hijyeni iyi olan bireylerde, hastanın kendine uyguladığı, koruyucu sayılabilecek tedavileri sürdürmesini sağlar. 3 yaşa kadar pirinç tanesi, 3 yaştan 6 yaşa kadar bezelye tanesi büyüklüğünde diş macunu kullanılması yeterlidir ve bebeğin ilk dişleri çıkmaya başladıktan sonra florlu macun kullanılmaya başlanmalıdır. Macunun hangi konsantrasyonda flor içermesi gerektiğini, çocuğun çürük riski durumuna göre, çocuk diş hekimi belirlemelidir” dedi.

EBEVEYN KONTROLÜ ŞART

Florun, önerilen dozlarının üstünde tüketiminin, akut veya kronik yan etkilere sebep olabileceğinin altını çizen Dt. Nurgül Demir “Ebeveyn kontrolünde diş fırçalanması ve macunun tükürtülmesi veya yapılamıyorsa macunun diş yüzeylerinden silinerek uzaklaştırılması, evde bulunan flor preparatlarının çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmesi ve ilgili hekimin çocuğun kullandığı gıda takviyeleri, flor içerikli ürünler hakkında eksiksiz bilgilendirilmesi oluşabilecek riskli durumların önlenmesinde yeterli olacaktır” ifadelerini kullandı.

Son dönemde giderek popülerleşen ‘Gümüş diamin florid’ uygulamaları ise, başlangıç aşamasında olan çürüklerin ilerlemesini durdurmada etkisi kanıtlanmış olan bir koruyucu tedavi şekli olduğunu belirten Dt. Demir, "Özellikle küçük yaştaki çocuklarda, başlangıç aşamasındaki çürüklerin durdurulabilmesi; uyutularak diş tedavisi yapılmasına gerek kalmadan, çocuğun koltukta işlem yapılmasına uyum göstereceği döneme kadar ağız hijyeninin kontrol altında tutulmasını sağlar" dedi.