Selçuklu Belediyesi’nin okul dışı öğrenme ortamlarında ortaya koyduğu örnek eserlerden sadece bir tanesi olan Hatice Hatun Külliyesi’ne mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi sürüyor. Çocukların eğitim hayatına farklı bir ufuk açan külliyeden her yaştan mahalle sakini de hizmet alıyor.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından şehrin eğitim ve sosyal yaşamına kazandırılan Hatice Hatun Külliyesi çocukların eğitim hayatına farklı bir pencere açıyor.

Külliye içerisinde yer alan dersliklerde 4-6 yaş aralığındaki çocuklar manevi değerlere uygun olarak verilen eğitimlerle nitelikli bir şekilde geleceğe hazırlanıyor.

Hatice Hatun Külliyesi’nde Millet Kıraathanesi ve Hanımlar Lokali de mahalleliden yoğun ilgi görüyor. Millet Kıraathanesi’ndeki etütlerden faydalanan öğrenciler de hizmetlerden oldukça memnun. İki adet 500 metrekarelik bina ve bir camiden oluşan ve donatılarıyla Hacıkaymak Mahallesi’nde hizmet veren külliye her yaştan kullanıcısının yüzünü güldürüyor.

HATİCE HATUN KÜLLİYESİ ÇOCUK MEKTEBİ DONANIMLI NESİLLER YETİŞTİRİYOR

Selçuklu Belediyesi’nin okul dışı öğrenme ortamları markalarından bir tanesi olan Hatice Hatun Külliyesi okul öncesi çocuklara manevi değerlere bağlı, nitelikli eğitim imkanı sunuyor. Külliye içerisinde yer alan Çocuk Mektebi ve Kur’an Kursu okul öncesi 4-6 yaş grubunu geleceğe değerlerinden kopmadan hazırlıyor. Çocuk Mektebi Külliyesi’nde “Elif” Atölyesi, “Ba” Atölyesi, El becerileri Atölyesi (Ahşap), Kıssahan Atölyesi (Kütüphane,Drama), Oyun ve Rekreasyon Atölyesi (Zeka Oyunları) yer alıyor. Bu fonksiyonları ile öğrencileri iyi ve kaliteli insan olma yolunda geleceğe hazırlayan külliye velileri de unutmuyor ve yılın belli dönemlerinden veli-öğrenci ekseninde eğitimler de veriyor.

Yıl boyunca yoğun bir ilgi ile nitelikli bir eğitim veren Hatice Hatun Çocuk Mektebi Külliyesi’nden 2018-2019 eğitim öğretim yılında 1540, 2020-2021 eğitim öğretim yılında 1604, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ise 3000 öğrenci yararlandı.