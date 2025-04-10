Kocaeli İzmit Belediyesi, Oyuncak Müzesi’nde 12-13 Nisan’da düzenlenecek yaratıcı atölyelerle, hem çocuklara hem de ailelerine keyifli ve öğretici bir deneyim sunacak. Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu atölyelere katılmak isteyenler başvurularını www.izmit.bel.tr adresindeki formdan online olarak yapabilecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, çocukların yaratıcılıklarını geliştirecek yeni atölyelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Tarihi Kapanca Sokak’ta bulunan Oyuncak Müzesi’nde, 12 Nisan Cumartesi günü, “Müzede İlkbaharın Renkleri: Doğa ve Sanat Atölyesi” düzenlenecek.

Atölyeler, farklı yaş gruplarına hitap edecek şekilde iki seans halinde gerçekleştirilecek. Saat 11.00’de 4-5-6 yaş grubu, saat 15.00’te ise 7-8-9 yaş grubu ile yapılacak atölyede, çocuklar doğa ve sanatı birleştirerek ilkbaharın renklerini ifade edecek.

HAYAL GÜCÜ VE YARATICILIK

Atölyede, sulu boya, akrilik boya, pastel boya, parmak boya, fırçalar, boya kalemleri, büyük boy resim kâğıtları, renkli kâğıtlar, makas, yapıştırıcı ve kurutulmuş çiçekler gibi malzemeler kullanılacak. İlham verici doğa fotoğrafları ve çeşitli süsleme malzemeleri de etkinlikte yer alacak. Çocukların hayal gücünün ve yaratıcılığını ortaya çıkacağı etkinlikte, doğanın renkleri sanat yoluyla ifade edilecek.

EBEVENYLER DE KATILACAK

13 Nisan Pazar günü ise saat 11.00’de 4-5-6 yaş grubu, saat 15.00’te ise 7-8-9 yaş grubu ile “Keçeden Pelüş Oyuncak Atölyesi” düzenlenecek. Ebeveyn katılımlı olarak planlanan bu atölye için 10’ar kişilik kontenjan ayrıldı. Atölyede, iç dolgu malzemesi olarak artık keçeler, ana malzeme olarak keçe, ebeveyn kontrolünde dikiş malzemeleri, boncuklar ve düğmeler kullanılacak. Çocuklar, aileleriyle birlikte pelüş oyuncak yaparak, ince motor becerilerini, el-göz koordinasyonlarını ve yaratıcılıklarını geliştirecek.