Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus Gençlik Kampı’nda, çocuklara yönelik etkinliklere yaz döneminde de devam ediliyor.MERSİN (İGFA) - Doğal güzellikleri ve çocuklar için birçok deneyimi sunan yapısıyla Tarsus Gençlik Kampı’nda, Mersin merkez ve Tarsus’tan katılan çocuklar için ‘Çocuk Yaz Kampı’ programları sürüyor. Bir gece konaklamalı olmak üzere 2 gün süren etkinliklerde çocuklar, kanoya binme şansı da buluyor. Annelerin de eşlik ettiği programda doğa yürüyüşü, çevreyi ve bitkileri tanıma, Tarsus Doğa Parkı’nda bulunan hayvanları yakından görme şansı da yakalayan çocuklar, yeni arkadaşlıklar da ediniyorlar.

Survivor oyun alanında parkur yapmanın heyecanını da yaşayan çocuklara, Tarsus Gençlik Kampı’nda görevli eğitmenler tarafından değişik konularda bilgiler de aktarılıyor.

Demirel: “Anne ve çocuklar kampta çok keyifli zaman geçiriyorlar”

Tarsus Gençlik Kampı’nda anne ve çocuk yaz kampının faaliyette olduğunu ve çok keyifli vakit geçirdiklerini belirten Tarsus Gençlik Kampı’nda görev yapan Kevser Demirel, “Kamp bünyesinde yer alan Survivor parkurlarında yarışmalarımız oldu. Kanolarımız mevcut. Bunun dışında halat çekmeleri, masa-sandalye kapmaca gibi etkinliklerimiz var. Böyle bir etkinlikte hem bizi görevlendirdiği için, hem de annelerimize ve çocuklarımıza keyifli anlar yaşattığı için Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Çocuklar farklı etkinliklerle ve oyunlarla deneyim yaşıyorlar

Kızını kampa getiren annelerden Aygül Opus çok güzel zaman geçirdiklerini söyleyerek, “Gençlik Kampı bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Çocuklarımız birbirinden güzel etkinliklerle, oyunlarla deneyim yaşıyorlar. Kendileri için güzel bir gelişim alanı oldu. Vahap Seçer’e, bu etkinlikle bizi buluşturduğu için çok teşekkür ederiz” dedi. Küçük Elvin Mavi Opus da, kamp süresince arkadaşlarıyla mutlu anlar yaşadıklarını belirterek, “Bugün kano yaptım ve çok eğlendim. Arkadaşlarımla değişik oyunlar oynadım. Bugünü yaşadığım için çok mutluyum” diye konuştu.

Tarsus Gençlik Kampı’na 2. kez geldiğini kaydeden Miray Yıldız, “Burayı çok sevdim. Her şeyi çok güzel yaptılar ve bizlere çok iyi baktılar. Vahap Başkanım sizi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Yeğenlerini ‘Çocuk Yaz Kampı’na getiren Emine Sevilir ise, gösterilen ilgiden dolayı memnun kaldığını söyleyerek, “Kampa ilk defa geliyorum. Ortam çok güzel. Doğayla baş başasın. Her türlü ilgiyi gösteriyorlar. Çocukları gözü kapalı bırakabiliyorum. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.