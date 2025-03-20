Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, hazırlanacak raporda yer verilecek konuların ele alınması için son toplantısını gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - TBMM'deki Araştırma Komisyonlarından Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunarak Akıl, Ruh ve Beden Sağlıklarının Gelişimi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Komisyon, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.

Komisyonda, milletvekillerinin, toplantılarda dile getirdiği sorun ve önerilere ilişkin teklifler görüşüldü.

Aydoğdu, komisyon raporunu gelecek ay başında tamamlamayı ve mayısın son haftasında da Meclis Başkanlığına sunmayı planladıklarını bildirdi.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Sıla bebeğin öldürülmesinin, mevcut çocuk koruma sistemlerinin yetersizliğini gösterdiğini söyledi.

"Çocukları ailelerinden de koruyacak bir sistemin inşa edilmesi gerektiğini" belirten Sunat, "Çocuk Koruma Kanunu'muz var ama uygulama konusunda maalesef devrim yapmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.Okullarda her 100 öğrenci için 1 rehber öğretmen bulunmasına yönelik önerinin önemli olduğunu dile getiren Sunat, "Bu raporun çocuklarımıza faydalı olacağına inanmak istiyorum." dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, çocukların dijital platformlarda korunmasına ilişkin önlem alınmasının önemine dikkati çekerken, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, çocuklara yönelik şiddetle mücadele için erken müdahale sistemlerinin oluşturulmasının önemini vurguladı.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, çocukların çok kırılgan bir grup olduğunu ve çok fazla tehlikeyle karşı karşıya bulunduklarını dile getirerek, özellikle dijital ortamlarda çocukların karşı karşıya kaldığı risklere ilişkin ailelerin çok ciddi anlamda bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Komisyon Başkanı Aydoğdu, "Devletin, kurumların alacağı tedbirlerin hepsini yasayla düzenleyebiliriz ve 1-2 ayda da netice alırız ama zihniyet dönüşümleri çok uzun süreçler, yıllar istiyor. Zihniyet dönüşümünü de dünyada şu ana kadar kontrol edebilen hiçbir otorite yok. O, kendine göre işliyor, çok farklı amillerden besleniyor. O açıdan oraya hep dikkat etmeliyiz. Bizim burada aldığımız tedbirler bu meselelerin yüzde 1'i. Meselenin yüzde 99'u o toplumdaki sosyal inşa. O konuda hepimize, herkese, bütün aktörlere görev düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.