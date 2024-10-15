İstanbul'da 35 haftalık hamile Hanife Mete, Esenyurt’ta taksi bulamaması üzerine bindiği metrobüste eşi Cemal Mete’nin desteğiyle doğum yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Esenyurt’ta ikamet eden hamile Hanife Mete, sancılarının artması üzerine eşi Cemal Mete ile birlikte hastaneye gitmek üzerine taksi arayışına başladı. Taksi bulamayan Mete ailesi, daha hızlı olacağını düşünerek saat 08.30’da metrobüse bindi.

Metrobüste doğum sancıları artması üzerine İETT şoförü, komuta ve sağlık ekiplerini bilgilendirdi. Küçükçekmece Cennet Mahallesi mevkiinde metrobüs aracı park alanına geçirildi. Araçtaki yolcular başka bir araca alındı.

YILMAZ BEBEK METROBÜSTE DOĞDU

Genç kadın, eşi Cemal Mete’nin yardımıyla doğumunu gerçekleştirirken, İETT şoförü ve güvenlik görevlileri de doğumda aileye destek verdi. Mete çifti, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen 5. çocuklarına Yılmaz adını koydu. Anne ile bebek doğumun ardından sağlık ekipleri tarafından Esenyurt Necmi Kadıoğlu hastanesine götürüldü.

İLK ZİYARETÇİLERİ İMAMOĞLU OLDU

Bir programda birlikteyken doğumdan haberdar olan akademisyen ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu aileyi hastanede ziyaret etti. İBB Meclis Başkan Vekili Nuri Aslan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile İETT Genel Müdürü İrfan Demet de ailenin mutlu günlerinde ziyaret edenler arasındaydı. İmamoğlu, Ovalıoğlu ve Özer anne ve bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Tebriklerini ve desteklerini aileyle paylaşan İmamoğlu ve beraberindeki heyet günün anısına aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.