Skolyozun omurganın ‘S’ ya da ‘C’ şeklinde eğriliği olarak tanımlandığını belirten uzmanlar, çoğunlukla büyüme çağındaki çocuklarda oluşmaya başladığını ve zamanla ilerlediğini söylüyor.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaman, skolyoz hakkında bilgi verdi ve skolyoz ameliyatının hangi koşullarda yapılabileceğini açıkladı.

Skolyozun omurganın ‘S’ ya da ‘C’ şeklinde eğriliği olarak tanımlandığını dile getiren Prof. Dr. Onur Yaman, “Çoğunlukla büyüme çağındaki çocuklarda görülebileceği gibi farklı yaş grubunda da görülebilir” dedi.

Çocuklarda skolyozun genellikle erken yaşlarda fark edilmeyeceğine dikkat çeken Prof. Dr. Onur Yaman, ancak bazı belirtiler gözlemlendiğinde veya rutin sağlık kontrolleri sırasında tespit edilebileceğini söyledi.

Çocuklarda skolyozun erken belirtilerine değinen Prof. Dr. Onur Yaman, bu belirtileri şöyle sıraladı:

“Bir omuz diğerinden daha yüksek veya daha düşük görünebilir. Bu, çocuğun üst vücudunun asimetrik olduğuna işaret edebilir. Kalçalar arasında yükseklik farkları olabilir. Çocuğun kalçaları arasında bir yükseklik farkı gözlemlenebilir. Çocuğun bel bölgesinde belirgin bir eğrilik olabilir. Çocuk öne eğildiğinde, omurganın bir tarafında çıkıntı ya da düzensizlik görülebilir. Çocuk düz bir şekilde durmakta zorlanabilir ve eğilmiş veya yamulmuş bir duruş sergileyebilir. Bazı çocuklar skolyozdan kaynaklanan sırt ağrıları yaşayabilir, ancak bu her zaman belirgin olmayabilir. Çocuğun sırtında belirgin bir çıkıntı veya dengesizlik fark edilebilir.”

“MÜDAHALE EDİLMEZSE İLERLEME, DAHA BELİRGİN HALE GELEBİLİR”

Skolyoz tedavisinde bazı durumlarda cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulabileceğini dile getiren Prof. Dr. Onur Yaman, “Skolyozun eğrilik derecesi genellikle Cobb açısı adı verilen bir ölçümle değerlendirilir. Cerrahi müdahale genellikle eğrilik 45-50 derece veya daha fazla olduğunda önerilir. Bu dereceye ulaşan eğrilikler, hem estetik hem de fonksiyonel sorunlara yol açabilir.” dedi.

Eğriliğin ilerlediği ve korse veya fiziksel terapi gibi diğer tedavi yöntemlerinin yeterince etkili olmadığı durumlarda da cerrahi müdahale gerekebileceğini belirten Prof. Dr. Onur Yaman, “Müdahale edilmezse ilerleme, çocuğun büyüme dönemindeyken daha belirgin olabilir. Eğrilik, çocuğun günlük yaşantısını etkiliyor, ciddi sırt ağrısı veya diğer fonksiyonel sorunlara neden oluyorsa cerrahi düşünülür. Cerrahi, bu tür ağrı ve rahatsızlıkları hafifletmekte etkili olabilir. Skolyoz, çocuğun görünümünü etkileyebilir ve bu da psikolojik sorunlara yol açabilir. Cerrahi müdahale, estetik görünümü düzeltmek ve çocuğun özgüvenini artırmak için bir seçenek olabilir.” diye konuştu.