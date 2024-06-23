Okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatilinde çocuklar ve gençler, zamanlarının önemli bölümünü evlerde tablet, bilgisayar ya da akıllı cihazlarıyla oyun oynayarak geçirecek. Dijital güvenlik temsilcileri, çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği riskleri listeleyerek, risklerden korunmaya yönelik önerilerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Dijital güvenlik şirketi ESET çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği riskleri listeledi ve bu risklerden korunmaya yönelik önerilerde bulundu.

Virüs, truva atı, solucan gibi zararlı yazılımlar, en yaygın online riskler olduğuna dikkati çekilirkeni, çocukların genellikle onlar için hazırlanmış sahte oyun sitelerinde bu yazılımlarla karşılaştıını, küçük bilgi parçaçıkları toplanarak oluşabilecek kimlik hırsızlığı ile ailenin mali kayba uğratılmasının mümkün olduğunu kaydetti.

"Hassas bilgilerin paylaşılmaması konusunda ebeveynler çocuklara uyarıda bulunmalıdır" denilen önerilerde, siber saldırganların bir şeyin satışı için cazip teklifler sunabileceğini, sahte mesajlar atarak, sosyal ağ kullanıcılarının kimlik ve şifre bilgilerini talep edebilirler ki bu yaklaşım siber dolandırıcılığın sık görülen örneklerinden biri olduğunu belirterek, siber zorbalık konusunda da uyardı.

İŞTE EBEVEYNLER NE YAPABİLİR, ÇOCUKLARINI NASIL KORUYABİLİR?

1) Dışında kalmayın, parçası olun!

Çocuğunuzu dijital dünyada sahipsiz bırakmayın. Hangi sosyal medya sitelerini kullandığını bilmelisiniz. Ebeveyn olarak bu sitelerde çocuğunuzun arkadaşı ve takipçisi olarak kendinizi ekleyin. Bu sayede bu tür sitelerde çocuklarınızın kiminle arkadaş olduğunu, neler paylaştığını yakından takip edebiliyor olacaksınız.

2) Çocuklarınızı internette gizliliğin önemi hakkında bilgilendirin!

Pek çok çocuk, Facebook gibi sosyal medya mecralarını ebeveynlerinden daha iyi bilir. Ancak neyi paylaşmaması gerektiğini bilmiyor olabilirler. Bu nedenle çocuklarınızı; telefon numarası, ev adresi ya da parolalar gibi özel ve kişisel bilgileri paylaşmaması gerektiği konusunda uyarın.

3) İnternette paylaşılan bilgilerin kaybolmadığını hatırlayın, hatırlatın!

Bir fotoğrafı sildiğinizde hatta tüm hesabınızı kapattığınızda tüm verinizi otomatik olarak sildiğinizi zannetmeyin. Resimler veya kişisel bilgiler çoktan başka birinin bilgisayarına kaydedilmiş olabilir. Çocuklar ve aileleri, hangi resim ve bilgilerin internete koyulacağını iki defa düşünmelidirler.

4) İnternet tarayıcınızın tarama geçmişini ara sıra inceleyin!

Geçmiş silinmiş ise çocuğunuzla bir konuşma yapma vakti gelmiş demektir.

5) Akıllı telefonların da birer bilgisayar olduğunu unutmayın!

Çocuklarınıza aldığınız ya da kullanması için verdiğiniz cep telefonlarında sadece oyun oynanmadığını göz önüne alın. Bilgisayarlar ya da mobil cihazlar için aldığınız önlemleri akıllı telefonlar için de almayı ihmal etmeyin.

6) Güncel güvenlik yazılımı kullanın!

Global ölçekte her gün milyonlarca zararlı yazılım sanal alemde dolaşarak önce bilgilerinize oradan da finansal kaynaklarınıza ulaşmaya çalışıyor. Profesyonel dijital önlem almadan bunlarla başa çıkmak artık mümkün değil.

7) Ebeveyn kontrolü yazılımları kullanın!

Aile koruma ya da ebeveyn kontrolü yazılımları, yaşa göre belirlenebilen koruma filtreleri kullanabiliyor ve uygun olmayan web siteleri ile uygulamalara erişimi engelleyebiliyor. ESET Parental Control uygulaması, ebeveynlere bu konuda güçlü bir seçenek sunuyor.