Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Anne Şehir programı Kocaeli’de yaşayanları farklı etkinlik ve aktivitelerde bir araya getirmeye ve sosyalleştirmeye devam ediyor.KOCAELİ (İGFA)- Büyükşehir Belediyesi, kadın, aile ve çocuklara yönelik faaliyetlerle Kocaeli’de yaşayanların huzur ve mutluluğunun artmasına vesile oluyor.

Neşe arttıran muhabbetlerin yer aldığı, özellikle çocukların gönül birliği ile birbirine bağlandığı, geleneksel oyunların oynandığı etkinliklerle hem aileler hem de çocuklar çok mutlu.

Anne Şehir Sağlıklı Yaşam programından faydalanan aileler ve çocukları SEKA Kamp alanında bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi. Sapanca gölü kıyısında bulunan SEKA Kampta ağaçların gölgesinde, kuş cıvıltıları içinde çocuklar geleneksel oyunları oynarken, hafifçe esen meltem rüzgârında da aileler birbirleriyle tanışıp hoşça sohbet etme imkânı buldu. Etkinliğe ailesiyle katılım sağlayan Hümeyra Nur Yıldırım, duygularını şu şekilde anlattı; ‘’Bugün buraya gelmemizin amacı gerçekten çok hoşuma gitti. Hiç tanımadığım insanlarla bir araya geldim. Aynı çatı altında oturduk, sohbet ettik, muhabbet ettik, yemek yedik. Bu benim için bayağı keyif vericiydi ve ben özellikle çocuklarım için geldim. Çuval yarışı yaptılar, halat çektiler ve süper aktivite oldu’’ dedi.

YENİ ÇEVRE VE YENİ ARKADAŞLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programından faydalandığını belirten Yıldırım Hanım ise ‘‘Spor hizmetinden oldukça çok memnun kaldım ve faydasını da görüyorum. Annemi de yazdırdım, biraz istemese de sonradan o da keyif almaya başladı ve yeni çevre edindik, yeni arkadaşlar edindik, yeni komşular da edindik. O yüzden bu konu için gerçekten mutlu. Verilen hizmetler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine, ben ve çocuklarımın adına ve edindiğim arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim’’ dedi.