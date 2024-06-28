Keşan’da eşi Neval Kiraz Çelebi ile çocukluklarında merakla başladıkları hediyelik eşya imalatını bugün meslek olarak yapmaya başlayan Murat Çelebi, mesleğe başlangıcını gazetemize anlattı ve bugün işlerinin patronu olduklarını belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Çelebi, çocukluğunda bu işe ilkokulu bitirdikten sonra başladığını belirterek “İlk olarak mobilya desenleri yaparak başladım. Sonra İstanbul’da hediyelik eşya yapmaya başladım. 4-5 yıldan bu yana da bu meslekteyiz. İmalat, kalıp, slikon, model hepsini kendim yapıyorum. Boyamaları da kendi yapıyorum, eşim de bu konuda bana yardımcı oluyor.” dedi.

Eşi Neval Kiraz Çelebi de bu mesleğe nasıl başladığını belirterek “Kiraz Tasarım’ımn sahibiyim. Ben de bu işe ilk olarak evde amatörce başladım. Eşimle tanıştıktan ve evlendikten sonra da işimizi dükkana çevirdik. İmalathaneye döndük, slikon, taş tozu, polyester kalıp imalathanesi olarak 5 yıldan bu yana bu işi yapıyoruz. Keşan’da hizmet veriyoruz, tabi ki eşim İstanbul’da daha önce de çalışıyordu.

Günümüz şartlarında biz taş tozu üretimine ağırlık verdik. Polyester biraz maliyetli olduğu için daha çok daha uygun fiyatlı ürünler döküyoruz. Polyester ürünler de döküyoruz. Onları da talebe göre yapıyoruz. İşimizde en çok Keşan magnetine talep oluyor, bahçe süsü, bunlarda çok rağbet görüyor. Saksılar da ilgi görüyor. Kadınlarımız daha çok saksıya çiçek ekmeyi seviyorlar ve saksılara desen yapmamızı istiyorlar. Şimdi yaz zamanı daha çok tabi sahil kesiminde gidebilecek şeyler de üretiyoruz. Duvar süsleri, denizi andıran magnetler, sahili andıran süsler, bahçe süsleri de ilgi çekiyor.” Dedi.

Keşan’da hediyelik süs eşyası satan esnafla pek bir bağlantı kuramadıklarını da belirten Çelebi, “Buradaki esnafımız yaptığımız tüm ürünleri getirmemizi istiyorlar. Çok fazla ürünümüz var. Pazarlama konusunda da sıkıntı yaşıyoruz. İSTOÇ’un önüne geçemiyoruz açıkçası. Herkes İSTOÇ’tan ürün alıyor.

Ama isteriz ki bir Keşan esnafı olarak, Keşan esnafı olarak bize destek vermesini de bekliyor ve istiyoruz. Sonuçta bir çok ürün yapıyoruz ve bunların çoğunu İSTOÇ’tan alıyorlar. En azından bizden aldıkları ürüne nakliye ödemezler. Onlar için de ürünü daha ucuza almış olurlar.”şeklinde konuştu.