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MİTSO Başkanı Reşit Özer, Milas Zeytin şenliklerinde, Coğrafi İşaretli Milas zeytini ve zeytin yağını dünyaya tanıtmanın onurunu yaşıyor.Özden DEMİRCİ / MUĞLA (İGFA) - Türkiye’nin ilk Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescilli zeytinyağı ve zeytininin tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen Milas Zeytin Hasat Şenliği'nde MİTSO Başkanı Reşit Özer önemli açıklamalarda bulundu.

Milas 9.Zeytin Hasat Şenliğine Davetli olarak katılan İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Etik Kurulu ve Kocaeli Turizm Derneği Başkanı, Kocaeli Turizm Gazetesi İmtiyaz sahibi Gazeteci Soner Kılıç ve İGF Haber Ajansı (İGFA) Festival Sorumlusu, 7.GÜN Haber Gazetesi imtiyaz sahibi gazeteci yazar Özden Demirci, festival sonrası Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer’i makamında ziyaret etti.

BAŞKAN ÖZER’İN MARKALAŞTIRDIĞI FESTİVAL

Milas Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen ziyarette, gazeteci Soner Kılıç ve Özden Demirci bir süre karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduğu MİTSO Başkanı Reşit Özer, festival hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Özer, Milas zeytinciliği için odanın kalıcı hizmetleri ile zeytini ve zeytinciliği coğrafi işaretle markalaştırdıklarını söyledi. Özer, kentin markası Milas halıcılığı ve zeytinyağı sabunuyla halkın da verdiği destekle Milas’ın coğrafi işaretlerle markalaştığını belirtti.

Zeytin Hasat Şenliği'nin gerçekleştiği Atapark Kent Meydanı'nda ürün tanıtım ve satış standı açan, kent esnafını tek tek ziyaret ederek hal hatır soran, gün içinde sürekli bilgi alışverişinde bulunarak üyelerini yalnız bırakmayan, kentin her şeyi, gülen yüzü MİTSO başkanı Reşit Özer’i alan içinde her yerde görmek mümkün.

BAŞKAN ÖZER'İ EŞİ YALNIZ BIRAKMADI

Festival Komisyonu içinde başarılı bir etkinliğe imzasını atan Başkan Özer, bu kentin her şeyi. Festival süresince sabahın erken saatlerinden gecenin ilerleyen saatlerine kadar Festival alanında gelen davetliler ve katılımcılarla bire bir ilgilenen Başkan Özeri eşi yalnız bırakmadı.

COĞRAFİ İŞARETLİ MİLAS ZEYTİNCİLİĞİ MARKALAŞTI

Daha önceki yıllara oranla yoğun ilgi gösterilen şenlikte MİTSO Başkanı Reşit Özer, MİTSO’nun girişimleriyle alınan coğrafi işaret tescilinin Milas zeytinciliğinin markalaşmasına büyük katkı sağladığını ve bu şenlikle birlikte zeytini ve yağını taçlandırmış olduk.