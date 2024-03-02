Keşanlı Nail Çolaklar, Keşan Belediye Başkanı ve AK Parti’nin Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu’nun 2019 yılında yapılan seçimlerden önce bastırdığı kitapçıkta yer alan projelerden bazılarının neden yapılmadığını ve Keşan Belediyesi’nin toplamda ne kadar borcu olduğu sorularına cevap istedi.Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - Keşanlı vatandaş Nail Çolaklar, Keşan Belediye Başkanı ve AK Parti’nin Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu’nun 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimler öncesinde bastırdığı kitapçıkta yer alan projeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mustafa Helvacıoğlu’nun, 2019 yılında yapılan seçimlerde Keşan Belediye Başkanı olarak seçildiğini hatırlatan Nail Çolaklar, “Ben hiçbir siyasi partinin, bir STK’nın temsilcisi değilim, hiç kimsenin de avukatı değilim. Beni herkes tanır, ben kendi fikir ve düşüncelerimi ifade etmek istiyorum.” dedi.

“BU PROJELERDEN HANGİLERİNİ YERİNE GETİRDİ?”

Bir vatandaş olarak Helvacıoğlu’na bazı sorular yöneltmek istediğini kaydeden Çolaklar, “Sayın Mustafa Helvacıoğlu tarafından 2019-2024 yılları arasında taahhüt edilmek üzere basılmış, yazılmış bu baba projelerden hangilerini yerine getirdi? Gıda İhtisas OSB, Orman Fidanlığı içerisinde Millet Bahçesi yapacağını söyledi. Bunların hangisi var? Projeleri arasında pazaryeri de vardı. Keşan’da kış mevsiminde pazarın kurulacağı günler soğuklar ve yağışlı havalar nedeniyle değiştirildi. Millet su içinde domatesini satıyor. Otogar, şuanda çalışanların üzerine yıkılıyor. Korudağ Sağlıklı Yaşam Köyü projesi var mı? Yeni Şehir Stadı yapıldı ama maalesef ucube bir demir yığını olmuştur. Ben Türkiye’de birçok stat gezdim ama Keşan’a uygun olmayan bir stat yapılmıştır. Futbolcular başka yerde maç yapıyor, soyunma odaları başka yerde. Keşan’da imar planının yeniden revize edileceğini söylemiş ama 2018 yılında revize edilmiş.” diye konuştu.