Kocaeli’nin en önemli çevre projelerinden biri olan “İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi” Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda konuşulduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği (UNFCCC) 29.Taraflar Konferansı’na (COP29) katıldı. Başkan Büyükakın burada çevresel öncelikli “İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği” hakkında düzenlenen panelde oturum başkanlığı yaptı. Panele İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Melek İşinibilir Okyar, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi’nden Dr. Kağan Özdemir ve Solmax Netherlands BV Teknik Müdürü Edwin Zengerink de konuşmalarıyla katkı sağladı.

BM’DEN İKLİM KONFERANSI

Bakü Olimpiyat Köyü Cop29 Merkezi’nde gerçekleşen panelde dünyada dip çamuru temizliği ve geotekstil tüp teknolojisi ile susuzlaştırma, İzmit Körfezi dip çamuru temizliği proje metodolojisi ve İzmit Körfezi dip çamuru temizliğinin biyoçeşitliliğe etkileri konuşuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2004 yılından bu yana İzmit Körfezi’nin makus talihini tersine çevirmek için çalışıyor. Bu kapsamda Körfez etrafına kurulan 23 arıtma tesisi ile günlük ortalama 465 bin m3 atık su arıtılarak, yaklaşık 300 ton çamurun denize gitmesi engelleniyor.

İZMİT KÖRFEZİ NASIL KURTULDU

Denetim tekneleri ve deniz uçağı ile denizden ve havadan kontroller yapılıyor. Deniz çöplerinin temizlenmesine yönelik deniz süpürgeleri, amfibi araçlar faaliyet gösteriyor, ayrıca yüzen atıkların denize ulaşmasını engellemek için dere bariyerleri kullanılıyor. Gemi kaynaklı atıklar, atık alım gemileri ile toplanıyor. Ayrıca İzmit Körfezi’nin biyoçeşitliliğini artırmak için bugüne kadar toplam 48 bin adet kalkan, levrek ve çupra balık yavrularını Körfez’e bırakıldı.

DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalara ilave olarak geçtiğimiz yıl İzmit Körfezi doğu baseninde 650 futbol sahası büyüklüğündeki bir alanda dip çamuru temizliği başlattı. Panelde oturum başkanlığı yapan Büyükakın, “İzmit Körfezi doğu baseninde uygulamakta olduğumuz ve dünya çapında örnek bir proje olarak gösterilen dip çamuru temizliği projesi burada özel bir oturum başlığı içine dahil edildi. Bir tarafta üniversiteden akademisyenler, bir tarafta çevre bakanlığı uygulayıcı temsilcileri, bir tarafta da Büyükşehir olarak buraya katıldık. Esasen dünyadaki en büyük çevre projelerinden bir tanesi gündeme alınmış oldu” dedi.