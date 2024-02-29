Tokat'ta çörekçi Murat Karaca, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na yazdığı şarkı ile sıra dışı bir jest yaptı.Nurhan İÇMEZ / TOKAT (İGFA) - Tokat'ta yerel seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Ak Parti'nin Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda mevcut Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şehrin sevilen simalarından biri olan çörekçi Murat Karaca ile Belediye binası önünde karşılaştı. Bu karşılaşma, sıradan bir günü unutulmaz kılan özel bir anıya dönüştü.

BİR ŞARKIYLA TEŞEKKÜR Murat Karaca, Başkan Eroğlu'na olan takdirini ifade etmek için kendi yazdığı şarkıyı seslendirdi. Eroğlu, Karaca'ya sarılarak teşekkürlerini iletti. Şarkının sözleri, Başkan Eroğlu'nun Tokat için gösterdiği çabayı ve şehir sakinlerinin ona olan sevgisini yansıtıyor:

"Tokat için çalışıyor, Tokatlı onu seviyor, Yorulmak nedir bilmiyor, Böyle başkan gördünüz mü? Anlatmaya yetmez sözüm, Sanki canım sanki özüm, Eyüp başkandır son sözüm, Böyle başkan gördünüz mü?"