CHP Tekirdağ Milletvekili Nurettin Yontar, TBMM’de Çorlu tren faciasının 7. yılını anarak, ailelerin adalet arayışını dile getirdi. Yontar, üst düzey yetkililerin yargılanmadığını öne sürdü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurettin Yontar, TBMM’de Çorlu tren faciası ile ilgili çarpıcı bir konuşma yaptı.

8 Temmuz 2018’de Çorlu Sarılar’da 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 350’den fazla kişinin yaralandığı faciaya dikkat çeken CHP'li Yontar, olayın kamusal hizmetlerin özelleştirilmesi, demiryolu altyapısının ihmal edilmesi ve önlem alınmaması sonucu bir “katliam” olduğunu savundu.

Milletvekili Yontar, 6 yıl süren davanın 25 Nisan 2024’te sembolik cezalarla sonuçlandığını belirterek, dönemin Ulaştırma Bakanı, üst düzey yöneticiler ve Devlet Demiryolları Genel Müdürü’nün yargılanmadığını, ifade vermediğini ve hatta terfi aldığını öne sürdü. Yontar, “Ailelerin içi yanıyor. Asıl suçlular cezalandırılana dek Çorlu davası bizim için kapanmayacak. Gerçek adaletin sağlanmasını bekliyoruz” dedi.