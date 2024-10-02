Çorlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Cin, dün Keşan Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ziyartte; KTB Meclis Başkanı Kemalettin Uslu, Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Orhun, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Fahri Karagöz, Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Erdoğan ve Meclis Katip Üyesi Aziz Burak Lofçalı da haır bulundu.

Çorlu TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Cin'i ve Genel Sekreter Ali Akın, Keşan Ticaret Borsası’ndaki ziyaret kapsamında, yeni göreve seçilen Cin’e hayırlı olsun dileklerimizde bulunarak, tarım ve hayvancılık konuları üzerine fikir alışverşinde bulunuldu.

Kaymaz, nazik ziyaretlerinden dolayı Çorlu TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Cin'e ve Genel Sekreter Ali Akın’a teşekkür eder, görevlerinde başarılar diledi.