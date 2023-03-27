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Sabaha karşı Şeyh Sinan Mahallesi Kıvançevler mevkiinde bulunan bir aparmanın çatısından alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşların durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tekirdağ Çorlu’da bir apartmanın çatısı alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Amatör maçta arbede, iki takım maç sonrası birbirine girdi

Amatör maçta arbede, iki takım maç sonrası birbirine girdi

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