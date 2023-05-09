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Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Çarpışma sonrası metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü T.P. araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye kaza kırım ekibinin müdahalesi sonrası T.P. araçtan yaralı çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Hanife Şefik İlkokulu mevkiinde meydana geldi. Kumyol Caddesi’nde seyreden N.Z. idaresindeki 59 DM 071 plakalı otomobil ile Ferhat Kalfa Sokak’tan çıkış yapan T.P. idaresindeki 22 EC 446 plakalı otomobil çarpıştı.

Tekirdağ Çorlu’da iki otomobilin çarpışması sonucu araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye yaralı kurtardı.

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