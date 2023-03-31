Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siverek’te bir şahıs darp edilerek öldürüldü

Siverek’te bir şahıs darp edilerek öldürüldü

Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü Bayram Cengiz ile Mehmet Karakaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Havuzlar Mahallesi Vatan Caddesi ile Hürriyet Caddesi (Türkgücü yolu) ayrımında meydana geldi. Türkgücü istikametine seyreden Bayram Cengiz’in kullandığı 34 AV 307 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden Mehmet Karakaş’ın kullandığı 59 AFK 060 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Tekirdağ Çorlu’da iki motosikletin karıştığı trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.