Çorum’da düzenlenen silahlı saldırı da eski köy muhtarı hayatını kaybederken, oğlu yaralandı.

Olay, İskilip-Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İğdeli köyü eski muhtarı Seyit Aktaş ve oğlu Mehmet Aktaş’ın içerisinde bulunduğu araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu eski muhtar Seyit Aktaş hayatını kaybederken, oğlu Mehmet Aktaş yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet Aktaş ambulansla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, baba Aktaş’ın cenazesi ise İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.