72 yaşında olmasına rağmen 50’li yaşlarda gösteren Coşkun Sabah, genç görüntüsünü korumak için aylık 20 bin liralık gıda takviyesi kullandığını söyledi. ‘Ya bir gün parasız kalır, ilaçları alamazsanız’ sorusuna karşılık ‘Parasız kalmam mümkün değil’ dedi.İSTANBUL (İGFA) - Anılar, Aşığım Sana, Hatıram Olsun, İşte Bizim Hikayemiz ve Aşk kitabı gibi şarkılarla Türk Müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran Coşkun Sabah, Akşam Gazetesi Güneş Eki Haber Müdürü Yasemin İlan’a şaşırtıcı açıklamalar yaptı.

“89 ve 90 yıllarında Türkiye’nin mega starı bendim” diyen Coşkun Sabah 72 yaşında olmasına rağmen halen 50’li yaşlarında gösteriyor olmasının sırrını anlattı.

1995 yılından bu yana hücre yaşlanmasını önleyen Anti Aging ilaçlar kullandığını söyleyen Coşkun Sabah, yurtdışından özel olarak getirttiği iki-üç çeşit gıda takviyesinin aylık fiyatının 15-20 bin lira olduğunu belirtti. Bu ilaçların yanı sıra bir çok tedavi uyguladığını söyleyen Coşkun Sabah, ‘Ayda 20 bin lira sadece gıda takviyesine veriyorsanız, genç kalabilmek için bugüne kadar servet harcamış olmalısınız’ sorusuna karşılık ‘Tabi ki bir servet harcadım, kolay olmuyor bu işler. 1995 yılından bu yana hiç aksatmadan bu ürünleri kullandım, kullanmaya devam edeceğim. Zaten Türkiye’de eczanelerde yok bulamazsınız benim kullandığım ürünleri” dedi. ‘Günün birinde parasız kalır da bu ilaçları alamazsam ne olur?’ diye korkmuyor musunuz?’ şeklindeki soru üzerine de, ‘Yok o duruma hiçbir zaman gelmedim gelmem, mümkün değil olamaz’ şeklinde açıklama yaptı.

KEDİCİK GİBİ ŞİŞİK DUDAKLI KADIN İSTEMEM

1997 yılında evlendiği Ceyda Okay ile 2017 yılında yolları ayrılan Coşkun Sabah ‘Tekrar evlenmek istediğinizi, evlenmek için can attığınızı söylemiştiniz hala bu isteğiniz var mı?’ sorusuna karşılık “Kafama uygun, tencere kapak misali birini bulursam evlenirim ben evlilik adamıyım. Tolerans kabiliyeti yüksek kişiyle evlenirsen mutlu olursun, mutlu evliliğin formülü karşındaki kişiye karşı gösterdiğin toleransın yüksek olabilmesiyle ilgili” dedi. Coşkun Sabah eş adayı için ‘kedicik gibi olmaması gerekir’ dedi ve şunları dile getirdi: ‘Şişik dudaklardan hoşlanmıyorum, abartıyor kadınlar o dudakları şişirtmeyi. Onun bir ölçüsü var ya, bir insanın yüzünün dörtte birini dudak kaplamamalı. Açın cetvelle santim hesabı yapın o kadınların yüzüne, gerçekten dörtte biri dudak, olmaz öyle ya. Anatomiye, fizyolojiye aykırı bir kere bu durum. Beni de rahatsız ediyor” dedi.

ÇİFTLİKTE DURMAZSAM PARAMI ÇALIYORLAR

Pandemi döneminde yumurta çiftliği açan ve ‘Sabah Yumurta’ adıyla satışa sunduğu yumurtaların sık sık reklamını yapan Coşkun Sabah işin başında duramadığı için zarar ettiğini hatta bu işi bırakmayı düşündüğünü söyledi. ‘Reklamın iyisi kötüsü olmaz’ diyen Coşkun Sabah “Yumurta işi benim için PR oldu, ana haberlere bile konu oldum. Yolda görenler artık şarkılarımı değil yumurtaları soruyor, insanlara sempatik geldi” dedi. Ünlü sanatçı ‘Tavukların sesi artık size daha güzel geliyordur’ sorusuna karşılık “Tavuklar çok enteresan varlıklar, çiftliğe giriyorum paçamı didikliyorlar. Bağırıyorum onlara ‘Kardeşim ben sizin patronunuzum neden benim paçamı didikliyorsunuz! Sesleri de hoşuma gidiyor keyifli bir meslek ama orada olmadığımda para çalıyorlar, para götürüyorlar kimseyi kontrol edemiyorum. Kimseyi töhmet altında bırakmak istemem ama rakamlar açıkça ortada” diye konuştu.

ANILAR ŞARKISI HÜLYA AVŞAR’A MI?

Anılar şarkısının sözlerinin yarısını 1989 yılında İzmir’de askerken yazan Coşkun Sabah’a ‘Askere giderken Hülya Avşar ile sevgili olduğunuz ama sonrasında onun tarafından aldatıldığınız gerçeği kısa süre önce ortaya çıktı. Anılar şarkısı da tam o günlerde yazılmış’ denilince ünlü şarkıcı ‘Doğru şarkı o dönemde yazıldı. Duygular, iç güdüler açığa çıkıyor şarkı yazılırken olmuştur tabii o ayrılığın etkisi de. Bu konu bende bloklu konuşmak istemiyorum” dedi.

BÜLENT ERSOY ZEKİ MÜREN’İ KISKANIRDI

Beddua filminde müzik direktörü olmasına rağmen afişte müzik direktörü olarak Bülent Ersoy’un adının yazıldığını, Ersoy’un orkestrasında ud çalıp şarkı söylerken çok alkış aldığı için sorun yaşadığını hatırlattığımız Coşkun Sabah ‘Neden Bülent Ersoy’a hiçbir zaman gönül koymadınız, aranız neden açılmadı?’ sorusuna karşılık şunları anlattı: ‘Bülent Ersoy’un bunu yapmasının nedeni Zeki Müren’le arasındaki çekişmeydi. Zeki Müren’le kendini mukayese ederdi, onların arasında çekişmeli bir rekabet vardı. Kritik konu şu ki Zeki Müren gerçekten kendi filmlerinin müzik direktörlüğünü yapardı, Bülent de ona özendi. ‘Zeki Müren olur da ben niye olmuyorum, o müzik direktörüyse benim filmlerimde neden hep Coşkun Sabah yazsın’ diye düşünüp kendi adını yazdırdı. Zeki Müren’le aşk atmak için” dedi.

TÜRK MÜZİĞİNİN MESSİ’SİYİM

Yeteneğinin tanrı vergisi olduğunu söyleyen Coşkun Sabah, ‘Messi’ye kimse topa vurmayı öğretmedi o doğarken bu özellikle geldi’ şeklindeki açıklaması hatırlatılınca “Bana da Türk müziğinin Messi’si diyebilirsiniz” dedi.