Milli oyuncu Yakup Yaşar Simsar, CSM Focsani'ye transfer olduANKARA (İGFA) - A Milli Hentbol Erkek Takımı ve geçtiğimiz sezon Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Beşiktaş Yurtbay Seramik forması giyen orta oyun kurucu Yakup Yaşar Simsar, Romanya Ligi'nde mücadele eden CSM Focsani 2007 takımına transfer oldu.

Hatırlanacağı gibi, 1994 doğumlu milli oyuncu Yakup Yaşar Simsar, Beşiktaş'tan önce de Beykoz Belediyesi ve Göztepe forması giymişti.

Simsar, A Milli Erkek Hentbol Takımı yanı sıra Plaj Hentbolu Milli Takımı'nda da oynuyor.