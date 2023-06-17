Cücenoğulları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nden Başkan Zeydan Karalar’a teşekkür ziyareti.ADANA (İGFA) - Kozan’da 2004 yılından bu yana faaliyetlerde bulunan Cücenoğulları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin başkan ve yöneticileri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret etti.

Cücenoğulları Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Tevfik Yüceli, Yönetim Kurulu Üyeleri Behnan Yüce, Okan Yüce, Cevdet Yıldırım, Necmi Yıldırım, Bilal Kamalı ve Ayşegül Yüceli, Başkan Zeydan Karalar’ı ziyaret ederek, Bucak Yolu’nun yapılması ve bir süre önce gerçekleştirilen Kozan Cücenoğulları Sülalesi Bahar Şenliği’ne katılımından dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Zeydan Karalar da nazik ziyaretleri için dernek yöneticilerine teşekkürlerini iletti.