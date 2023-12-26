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Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, İzmir’de partisinin il kurultayında Türkiye ve dünya gündemi ile ilgili ilginç açıklamalarda bulunduİZMİR (İGFA) - İzmir'de partisinin il kurultayında konuşan Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, 2003’ten bugüne tek başına iktidar olmasına rağmen, işine gelen her türlü yasa ve anayasa değişikliğini yaparken, Anayasa Mahkemesi’ni ve TBMM’ni bile devre dışı bırakarak bütün yetkileri hukuksuzca tekelinde toplamışken verdiği sözleri yerine getirmemesine rağmen halen milletten oy isteme nezaketsizliği gösterildiğini söyledi.

Nacar, bu süreç içerisinde muhalefetin iç kavgalarının yanı sıra sapla samanı karıştırarak kayıkçı kavgası tiyatrosu oynayarak iktidara koltuk değnekliği yaptığını öne sürdü.

"TÜRKİYE’Yİ TBMM’DEN YÖNETECEĞİZ!"

Türkiye’de Millet Partisi’nden başka insana ve millete hizmet edecek parti olmadığını iddia eden Cuma Nacar, Türkiye’yi okyanus ötesi icazetli politikalarla ve politikacılarla değil; 50 yıllık tecrübi birikimli, ehliyetli, liyakâtlı, siyasetin kutup yıldızı kadrolarımızla, büyük Türk Milleti’nin beş bin yıllık adalet ve barış kurucu egemen millî iradesi istikametinde, Ankara’dan TBMM’nden ortak akılla yöneteceklerinin sözünü verdi.

9 Eylül ile İzmir İktisat Kongresi'nin sonuçlarının alınması gerektiğini belirten Nacar, "Her insanın işi-gücü, evi-barkı-arabası olabilmeli, ekonomik olarak güçlü ve bağımsız olmalıdır! Devletimizi insan hak ve hürriyetlerine dayalı hukuk devleti; insana ve millete hizmetçi devlet, denetlenen hesap sorulan ve hesap veren şeffaf devlet, kerim devlet yapmalıyız" dedi. Vatandaşlara da seslenen Nacar, "Bütün partileri gördün, denedin. Yok birbirinden farkları. 'Artık Yeter' de ve bu seçimde aklına ve kalbine danış! Oyunda bir değişiklik yap ve oyunu Millet Partisi'ne ver. Rant belediyeciliği değil yeşil kent belediyeciliği için Millet Partisi’ni destekle!” çağrısında bulundu.