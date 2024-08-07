Keşan’da Cumartesi günü kurulan pazarın ardından çıkan ortaya çıkan çirkin görüntüler için esnafın çöpünü toplamaları isteniyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan belediye bahçesinde kurulan meyva ve sebze pazar yerinin yanı sıra, Rasim Ergene Caddesi ve eski itfaiye binası çevresindeki giysi sergilerinin toplanmasının ardından ortalığa çıkan çirkin görüntü vatandaşlar tarafından da tepkiyle karşılanıyor.

Vatandaşlar, “Sergilerin toplanmasından sonra esnaf çöplerini gelişi güzel bırakıyorlar, ortaya çıkan bu görüntü hem temizlik işleri personelini zor durumda bırakırken, hem de tepkilere neden oluyor. Daha önceki Mehmet Özcan döneminde esnaflara siyah çöp poşeti dağıtılarak esnafın çöplerini bu poşetlere bırakarak, toplanması konusunda daha kolay oluyordu. Umarız ki Keşan Belediyesi hem bu uygulamayı yeniden hayata geçirir ve yine de esnaf duyarsızlığa devam ederse ceza verilmeli ve serigi açmama cezası verilirse sorunun çözüleceğine inanıyoruz” dedi.