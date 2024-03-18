Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı "Mudanyalılar ne istiyor?" tanıtım toplantısında projelerini anlattı.BURSA (İGFA) - Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Yerel seçimler sonrasında hayata geçirmeyi planladıkları projelerin tanıtımını görkemli bir organizasyonla yaptı.

Montania Otel'de gerçekleştirilen lansmana Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, AK Parti Milletvekili Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Lansman öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Mudanyalı vatanşalarla biraraya gelirken, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştılar. Ardından gerçekleştirilen lansmanda ilk olarak AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer projelerini tanıttı. Mudanyalılar Ne İstiyor?" proje tanıtım ve basın toplantısına katılan herkese teşekkür eden Dinçer, "En büyük vaadimiz Mudanyamız'da 110 bin kişilik bir aile olmak. Çalışmalarımıza başladığımızda beri 'Mudanyalılar ne istiyor?' dedik. Halkımızın sorunlarını dinledik ve talepler doğrultusunda çözüm yolları ve projeler oraya çıkardık. Bundan sonra da kuracağımız mudanyalılarneistiyor.com internet sitesiyle halkımızın sorunlarına çözümler bulmaya devam edeceğiz. Bizim için Mudanya’nın sadece insanı değil, sokakta ve suda yaşayan canlıları da kıymetli. Yeşili, ağacı, çiçeği, zeytini de kıymetli. Asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan, ilçemizin ihtişamlı ve az bilinen tarihi geçmişi de önemli. Biz Mudanya’yı tüm değerleriyle bir bütün olarak sevip yaşatmak için yola çıktık. Rasyonel çözüm üreten, insan odaklı bir belediye bizim yönetim felsefemiz olacak" dedi.

"Mudanya Belediyesi’nin bir belediye binası bile yok" diyen Dinçer, "Biz yeni belediye binamızı 2 yıl içinde bitireceğiz. Yeni belediye binamız ile hizmet kalitemizi artırırken, her 15 günde bir düzenleyeceğimiz vatandaş günü ile Mudanyalılarla bir araya geleceğiz. Onlar bize gelmeyecek, biz onlara gideceğiz. Mudanya bir deprem bölgesi ve bununla ilgili ne yazık ki hazırlık yok. Afet Master Planı ile Mudanya’da vatandaşlarımızın oturdukları binaların depreme dayanıklı olup olmadığının tespitini yapacağız. Kentsel Dönüşüm ve Afet Müdürlüğü kurup, bu müdürlük kapsamında güven masaları kuracağız. Depreme dayanıksız olan bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatacağız. Gönüllü arama kurtarma ekiplerimizi belediyemizle koordinasyonlu çalışacak hale getireceğiz. 'Mudanyalılar ne istiyor?' dediğimizde kapalı pazar yeri talebiyle karşılaştık. Kapalı pazar alanlarını vatandaşlarımızın istediği bölgelerde projelendireceğiz. Kapalı pazar alanlarımızın sayısını ihtiyaç duyulan mahallelerimizde gerçekleştireceğimiz projelerle artıracak, daha verimli ve nitelikli kullanım alanları oluşturacağız. Mudanya halkının çağdaş ve modern mekanlarda alışveriş yapmasına imkan sağlarken, pazarcı esnafımızın da daha kaliteli hizmet vermesine katkı sunacağız. Kırsal alanda yaşamı desteklemek adına köy yerleşik alanları ile ilgili gerekli çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

BÜYÜK BİR AİLE OLACAĞIZ

"Proje çalışmalarına başladığımız MudanyaKart ile esnafımıza destek, emeklimize nefes ve en önemlisi de ilçemizde yaşayan herkesi kapsayan büyük bir aile olacağız" diyen Gökhan Dinçer sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mudanyamızın bir de ulaşım sorunu var. Güney Çevre Yolu, Mudanyalıların şehir içi trafiğini Kuzey Çevre Yolu da Mudanya’nın İstanbul ve İzmir’e gidiş gelişlerine nefes aldıracak. Bursa Büyükşehir Belediyemizle birlikte Mudanya’nın ulaşımına ve kent içi trafiğine Nilüfer-Çağrışan bağlantı yolları, Bademli Bulvarı, Mudanya Yolu Şehir Hastanesi bağlantı yolu, Mudanya Yolu-Geçit–Bademli Kavşağı şerit genişletme projeleri ile köklü çözümler sunacağız. Şehir içinde ara sokaklardaki bakımsız yollarla köy yollarını sathi kaplama ve sıcak asfaltla konforlu hale getireceğiz. Şehrin tüm önemli noktalarına, acil ihtiyaç durumlarında halkımızın tüm gereksinimlerini karşılayacak şekilde gece ve gündüz ekonomik ve konforlu ulaşım sağlayacağız. Mudanya’daki trafik sıkışıklığının önemli bir bölümünü oluşturan park sorununu da, vatandaşlarımızın talep ettiği farklı noktalarda ve bölgelerde yapacağımız otoparklar ile ortadan kaldıracağız. Mudanyalılar, yeşil ve mavi ile özdeşleşmek istiyor. 45 km’lik sahilindeki maviliği ile gökyüzü maviliği arasında mutlu bir yaşam istiyor. Bursa Büyükşehir Belediyemizin Mudanya, Güzelyalı ve Tirilye Yat Limanı Projesi'ni sahil düzenleme ve Mudanyaport projemiz ile taçlandıracağız. Belediyemiz bünyesinde yerli ve yabancı turistlerimiz için turizm ofisleri açacağız. Buralarda genç kardeşlerimiz de çalışacak ve kendi harçlıklarını kazanacaklar. Kısacası Mudanya çevre yolundan, otopark çözümlerine Mudanya'mızın stadyumundan, Denizcilik Lisesi'ne, gençlik merkezinden, emekli yaşam merkezine, Girit Mübadele Evi'nden, Cemevi'ne, kapalı pazar alanlarından, mahalle parkları, mesire alanlarına, Patipark hayvan rehabilitasyon merkezinden, balıkçı barınaklarına, sahil düzenleme çalışmalarından, su sporları merkezlerine, kadın üreticilerimizden, kırsal alanda aktif rol alan gençlerimize, zeytin ve siyah incirimizden, soğuk hava depomuza, kültür ve sanat etkinliklerinden, tarihi eserlerin küllerinden yeniden doğmasına kadar özlediğiniz bir çok hizmetin sözünü veriyoruz."