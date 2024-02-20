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Bursa'da AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, 'demokrasinin uç beyleri' olarak nitelendirilen ilçedeki muhtarlarla bir araya gelirken, sorunları bildiklerini ifade ederek çözüm yollarını birlikte arayacaklarını söyledi.BURSA (İGFA) - Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Mudanya İstasyonu Sosyal Tesisleri'ndeki toplantıya AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Osman Şeker, MHP Mudanya İlçe Başkanı Hasan Uysal ve belediye meclis üyeleleri ile meclis üyesi aday adayları ve partili yöneticiler de katıldı.

Aday adaylığı sürecinde de sonrasında da sürekli halkla bir araya gelmeye çalıştığını ifade eden Gökhan Dinçer, ilçenin sorunlarının çözümü için herkesin görüşlerinin önemli olduğunu söyledi. Mudanya'nın sorunlarını giderebilmek için herkesin çözüm önerisine kulak vereceklerinin altını çizen AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, önceki görevlerinde elde ettiği bilgi birikim ve tecrübeleri ilçenin kalkınması için kullanacaklarını belirtti.

Muhtarların ve mahallelilerin de sürekli sorunlarını dinleyeceklerini ve hep birlikte çözüm yolları arayacaklarını kaydeden Dinçer, sosyal belediyecilik anlayışını daha yukarı taşımayı hedeflediklerini belirterek, "Devletimizin imkanlarına daha fazla Mudanya'ya getirmek adına mücadele edeceğiz. Ben tuttuğunu koparan bir insanım. Mudanya'nın sorunlarını giderebilmek adına sonuna kadar savaşacağız. Çok güzel plan ve projelerle Mudanya'mızın önümüzdeki 50 yılını planlayacağız. Ben Mudanya'daki herkese evlat, kardeş, ağabey olmak

istiyorum. Mudanya'da 110 bin kişilik bir aile olalım istiyorum" diye konuştu.

Bu arada AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Osman Şeker de ilçeyi daha yaşanabilir bir hale getirebilmek için hep birlikte çalışacaklarını belirtirken, MHP Mudanya İlçe Başkanı Hasan Uysal ise Cumhur İttifakı olarak ülkenin her yerinde yakalanan birlik havasının Mudanya'ya yansıtacaklarını sözünü verdi.

MUHTARLARA TARİHİ FOTOĞRAF

Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, program sonunda tüm muhtarlara Türk Kurtuluş Savaşı'nın soğuk mührü niteliğindeki Mudanya Mütarekesi'nin imza altına alındığı tarihi binanın 1923 yılında çekilmiş fotoğrafının bulunduğu tablo hediye etti.