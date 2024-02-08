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AK Parti Akşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Kahraman, seçim çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı.KONYA (İGFA) - AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Muammer Sağlam,AK Parti Akşehir Belediye Başkan Aday Adaylarından Abdurrahman Çardakoğlu,AK Parti Akşehir Yönetimi ,MHP Akşehir İlçe Teşkilatı ve beraberindeki partililerle birlikte toplu yürüyüş yaparak esnafı selamlayan Kahraman ‘Akşehir’de sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmayacağız’ dedi.

AK Parti Akşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Kahraman, yaptığı yürüyüşle seçim çalışmalarına hız kazandırdı. Öğle saatlerinde 24 Ağustos Bulvarı Ferit Efendi İşhanı’ndaki AK Parti binasından partililerle birlikte toplu yürüyüş yapan Kahraman ve beraberindeki heyet, yol boyunca esnafları selamlayarak Nasreddin Hoca Meydanı’na geldi.

Başkan Adayı Yusuf Kahraman yaptığı açıklamada “Seçim çalışmalarımıza tüm ilçe teşkilatımızla birlikte Cumhur İttifakı ortağımız MHP İlçe Başkanlığının da katılımlarıyla sahada start vermiş bulunuyoruz. Akşehir’de sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmamak hedefi ile çıktığımız bu kutlu yolda, zafere ulaşmamız amacıyla katılım sağlayan tüm teşkilat üyelerimize ve halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hep birlikte daha güçlüyüz” dedi.