Marmaris Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısında çıkan, belediye yönetimine; "Belediyeye ait taşınmazların satış izni yetkisine karşı, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve MHP Marmaris İlçe Başkanı Onur Ünver Marmaris Belediyesi önünde açıklama yaptı.

MUĞLA (İGFA) - Cumhur İttifakı mensubu Belediye Meclis Üyeleri ve partililerden oluşan 20 kişilik grupla yapılan açıklamada: “Marmaris'te yaşayan herkesin mesuliyetinde olan, belediyemize ait taşınmazlar satılmak isteniyor. Sizlere herkesin huzurunda soruyorum: Bu borçlar nasıl oluştu?

Peki, bu yüksek borcun karşılığında 20 yıldır Marmaris'e hangi dişe dokunur hizmet verildi?

Sayın Acar Ünlü, bu göreve talip olduğunda bu borçları bilmiyor muydu?

31 Mart öncesi "Ekibimizle inceliyoruz, tüm sorunları aşacağız" derken meğerse taşınmazları satmayı kastediyormuş. Şunu da belirtmek isteriz ki, yıllardır Marmaris Belediyesi uhdesinde olan plaj ve Saman İskelesi işletmesinin gelirleri ve ecrimisilleri, bahsedilen borcun yanında devede kulaktır, yıllık sadece 1.5 milyon TL'dir. Belediyenin bilinen borcu ise 650 milyon TL'dir. Bu konu üzerinden yapılan algı art niyetlidir. Valiliğimiz hakkaniyetli bir şekilde Marmaris'in faydasına, buraları kontrol edecektir.

Taşıma suyla değirmen dönmez, hazıra dağ dayanmaz. Diyelim ki bu borçlar bitti, ya sonra? Üstelik bu konuda belediyeye ödeme yapamayan esnafı suçlamak, trajikomik bir durumdur.

Allah'tan, sahildeki yıkılan belediye binasını önceki dönem çok değerli meclis üyelerimiz, yürütmeyi durdurma kararı alarak satılmaktan şimdilik kurtardı. Marmaris'in sembolik yerleri birilerine kim bilir ne şekilde satılacak. Üstelik bu satışlar şeffaf olacak deniyor. Ama daha önce söylenen fakat tutulmayan sözler, geçmişte Halk A.Ş. üzerinden yapılanlar bunun tam tersini söylüyor. Şeffaflık varsa belediyenin 1 milyar 350 milyon TL'lik bütçesi nereye harcanıyor, anlatılsın!

Unutmayalım, daha önce nereler satıldı, hatırlayalım: Karadeniz Otel, Otel Kırk Yedi, Grand Azur Otel önündeki yeşil alan, Nergis Otel önü, Mehmet Ocakbaşı'nın bulunduğu yer, Sarıana'daki belediye konutları, Green Nature yanında bulunan yeşil alanın bir bölümü, Yeni Datça Yolu üzerindeki arsa, hatta İçmeler'de eski Bambu Restoran satışa çıkacaktı. Halk karşı çıkınca geri adım atıldı. Hatırlatmak gerekir ki, bu satışlar gerçekleşirken Sayın Acar Ünlü meclis üyesi idi, ilçe başkanı idi. Yani aynı zihniyet, aynı kafa devam ediyor.

Korkuyoruz, acaba sırada neresi var? Lunapark'ın arazisi? Huzurevi binası? Eski hal binası? İçmeler belediye binası? Yıkılan belediye binası? Bu işin sonu hüsrandır, Marmaris'e ihanet etmektir.

Ayrıca, bu borçların ödenebilmesi için taşınmazların satışı dışında pek çok alternatif var. Biz çözüm için bu konularda diyaloğa her zaman hazırız. Fakat her ne kadar şahsında nazik ve sıcakkanlı bulsak da, belediye başkanı olarak 31 Mart'ta göreve geldiği günden beri, meclis üyelerimizle temas etmekten imtina eden, bayramlaşmaya çağırmayan, belediye binasında siyasi partiler için grup odası talebimizi reddeden Sayın Acar Ünlü şimdi formalite icabı siyasetüstü’lükten ve nezaketten bahsetmektedir. Biz açık fikirli, iyi niyetli, Marmaris'in çıkarını önceleyen ve nezaket kurallarına çok dikkat eden bir Cumhur İttifakı ailesiyiz. Her türlü iletişime de açığız. Tek beklentimiz samimi olmaları.

Biz sadece Cumhur İttifakı'nın değil, çok değerli CHP meclis üyelerinin, CHP'li arkadaşlarımızın, diğer siyasi partilerin, hatta tüm Marmaris halkının da bu satışa karşı olduğuna eminim. En kısa zamanda bu yanlıştan dönülmesini umut ediyoruz. Marmaris hepimizin!” dediler.