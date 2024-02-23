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Yapılan açıklamada Cumhur İttifakı’nın Keşan Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeliği aday listesinde bulunan isimler şöyle:

Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) - AK Parti ve MHP ortaklığındaki Cumhur İttifakı’nın Keşan Belediye Meclis ve İl Genel Meclis üyeliği aday listesi kesinleşti.

Cumhur İttifakı’nın Keşan Belediye Meclis ve İl Genel Meclis üyeliği aday listesi belli oldu.

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